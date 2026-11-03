عکس کد خبر: 100000461 بازدید: 4521 ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ ۰۱:۰۹ عکس: پنجرهای به گذشته؛ شهید لاریجانی در کنار سرلشگر محسن رضایی دانلود همه تصاویر ⇩⊕⊙⊖ ca۳۳b۳۶۰۹f۷۲۴dc۲b۴۰b۵۰fb۴aceadb۱ تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنیدافزودن تابناک به منابع ترجیحی گوگل اشتراک گذاری لینک کوتاهکپی لینک برچسب هامحسن رضاییعکس تاریخیشهید علی لاریجانی گزارش خطا گزارش خطای خبراگر اشتباهی در این خبر دیدید، به تحریریه اطلاع دهید. نوع مشکل: اشتباه نگارشی اشتباه محتوایی مشکل تصویر یا ویدئو سایر موارد توضیح: نام شما (اختیاری): ایمیل (اختیاری): ارسال گزارشبستن نظر شماسایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.نامایمیل* نظر در پاسخ به لغو پاسخارسال
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