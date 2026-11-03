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آخرین خبرسه ۱۳ آبان در تاریخ معاصر ایران؛ از تبعید امام(ره) تا خون دانشگاه تهران و تسخیر سفارت آمریکا
کد خبر: 100000461 بازدید: 4521

عکس: پنجره‌ای به گذشته؛ شهید لاریجانی در کنار سرلشگر محسن رضایی

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برچسب ها

محسن رضاییعکس تاریخیشهید علی لاریجانی

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