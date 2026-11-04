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آخرین خبرحمله تند کیهان به علی دایی و عادل فردوسی‌پور
کد خبر: 100000593 بازدید: 2997۰

عکس: از ایران تا نیویورک در فینال عکاسی آب‌وهوا

با اعلام ۳۰ فینالیست مسابقه جهانی عکاسی آب‌وهوای ۲۰۲۶، تصویری از پیامدهای آتش‌سوزی و موج گرما در مزارع ایران در میان نامزدهای نهایی جای گرفت.

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AH۰۵۶-Heaven-From-Earth-Satt-Pai-Htun-۲۰۴۸x۱۳۶۶.jpg-۱۰۲۴x۶۸۳
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AG۹۳۹-A-Supercell-in-the-Sand-hills-of-Nebraska-Laura-Hedien-۲۰۴۸x۱۳۸۷.jpg-۱۰۲۴x۶۹۴
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AG۹۲۱-An-Oklahoma-Light-Show-Laura-Hedien-۲۰۴۸x۱۳۱۷.jpg-۱۰۲۴x۶۵۹
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AG۷۶۱-Midnight-Sunbeams-over-Reine-Vit-Javorik.jpg-۱۰۲۴x۵۷۶
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AG۷۲۰-Mount-Shasta-Top-Hat-at-Sunset-Lisa-K.-Kuhn.jpg-۱۰۲۴x۶۸۲
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AG۳۲۴-Sunrise-and-Morning-Glow-Weilu-Chen-۲۰۴۸x۱۵۳۵.jpg-۱۰۲۴x۷۶۸ (۱)
AG۰۶۷-Sunset-Supercell-William-Huxley-Eades-۲۰۴۸x۱۳۶۳.jpg-۱۰۲۴x۶۸۲
AG۰۶۷-Sunset-Supercell-William-Huxley-Eades-۲۰۴۸x۱۳۶۳.jpg-۱۰۲۴x۶۸۲
AE۸۲۶-Misty-Sunrise-Over-the-Long-Coc-Tea-Hills-Mahmudul-Hassan-۲۰۴۸x۱۵۳۶.jpg-۱۰۲۴x۷۶۸
AE۸۲۶-Misty-Sunrise-Over-the-Long-Coc-Tea-Hills-Mahmudul-Hassan-۲۰۴۸x۱۵۳۶.jpg-۱۰۲۴x۷۶۸
AE۱۵۹-Castles-in-the-Wind-Andres-Miraglia-۱۶۳۸x۲۰۴۸.jpg-۸۱۹x۱۰۲۴
AE۱۵۹-Castles-in-the-Wind-Andres-Miraglia-۱۶۳۸x۲۰۴۸.jpg-۸۱۹x۱۰۲۴
AC۴۴۱-Glacial-Calving-Surge-Thomas-Ruimou-Yu-۱۳۶۶x۲۰۴۸.jpg-۶۸۳x۱۰۲۴
AC۴۴۱-Glacial-Calving-Surge-Thomas-Ruimou-Yu-۱۳۶۶x۲۰۴۸.jpg-۶۸۳x۱۰۲۴
AB۹۴۳-Rainbow-over-loch-duck-Anthony-Bird-۲۰۴۸x۷۳۱.jpg-۱۰۲۴x۳۶۶
AB۹۴۳-Rainbow-over-loch-duck-Anthony-Bird-۲۰۴۸x۷۳۱.jpg-۱۰۲۴x۳۶۶
عکس: از ایران تا نیویورک در فینال عکاسی آب‌وهوا
AA۱۰۹-Nature-meets-energy-Sonia-Turkington
AA۱۰۹-Nature-meets-energy-Sonia-Turkington

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ایرانمسابقه عکاسیعکس طبیعت

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