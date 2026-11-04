عکس کد خبر: 100000593 بازدید: 2997۰ ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ ۱۷:۱۱ عکس: از ایران تا نیویورک در فینال عکاسی آبوهوا با اعلام ۳۰ فینالیست مسابقه جهانی عکاسی آبوهوای ۲۰۲۶، تصویری از پیامدهای آتشسوزی و موج گرما در مزارع ایران در میان نامزدهای نهایی جای گرفت. دانلود همه تصاویر ⇩⊕⊙⊖ AI۱۵۸-Exposed-Graham-Niven-۲۰۴۸x۱۳۶۵.jpg-۱۰۲۴x۶۸۳AH۶۲۲-Sunrise-Pyae-Phyo-Aung-۲۰۴۸x۱۳۶۴.jpg-۱۰۲۴x۶۸۲AH۰۹۲-Before-the-Downpour-Lee-Chun-Hong-۲۰۴۸x۱۵۴۲.jpg-۱۰۲۴x۷۷۱AH۰۵۶-Heaven-From-Earth-Satt-Pai-Htun-۲۰۴۸x۱۳۶۶.jpg-۱۰۲۴x۶۸۳AH۰۵۱-Triple-strike-NYC-Dan-Martland-۱۴۶۲x۲۰۴۸.jpg-۷۳۱x۱۰۲۴AG۹۳۹-A-Supercell-in-the-Sand-hills-of-Nebraska-Laura-Hedien-۲۰۴۸x۱۳۸۷.jpg-۱۰۲۴x۶۹۴AG۹۲۱-An-Oklahoma-Light-Show-Laura-Hedien-۲۰۴۸x۱۳۱۷.jpg-۱۰۲۴x۶۵۹AG۷۶۱-Midnight-Sunbeams-over-Reine-Vit-Javorik.jpg-۱۰۲۴x۵۷۶AG۷۲۰-Mount-Shasta-Top-Hat-at-Sunset-Lisa-K.-Kuhn.jpg-۱۰۲۴x۶۸۲AG۳۲۴-Sunrise-and-Morning-Glow-Weilu-Chen-۲۰۴۸x۱۵۳۵.jpg-۱۰۲۴x۷۶۸ (۱)AG۰۶۷-Sunset-Supercell-William-Huxley-Eades-۲۰۴۸x۱۳۶۳.jpg-۱۰۲۴x۶۸۲AE۸۲۶-Misty-Sunrise-Over-the-Long-Coc-Tea-Hills-Mahmudul-Hassan-۲۰۴۸x۱۵۳۶.jpg-۱۰۲۴x۷۶۸AE۱۵۹-Castles-in-the-Wind-Andres-Miraglia-۱۶۳۸x۲۰۴۸.jpg-۸۱۹x۱۰۲۴AC۴۴۱-Glacial-Calving-Surge-Thomas-Ruimou-Yu-۱۳۶۶x۲۰۴۸.jpg-۶۸۳x۱۰۲۴AB۹۴۳-Rainbow-over-loch-duck-Anthony-Bird-۲۰۴۸x۷۳۱.jpg-۱۰۲۴x۳۶۶AA۱۰۹-Nature-meets-energy-Sonia-Turkington تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنیدافزودن تابناک به منابع ترجیحی گوگل اشتراک گذاری لینک کوتاهکپی لینک برچسب هاایرانمسابقه عکاسیعکس طبیعت گزارش خطا گزارش خطای خبراگر اشتباهی در این خبر دیدید، به تحریریه اطلاع دهید. نوع مشکل: اشتباه نگارشی اشتباه محتوایی مشکل تصویر یا ویدئو سایر موارد توضیح: نام شما (اختیاری): ایمیل (اختیاری): ارسال گزارشبستن نظر شماسایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.نام (اختیاری)ایمیل* نظر در پاسخ به لغو پاسخارسال
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