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تعداد بازدید: ۱۱۴۶
کد خبر: ۳۰۰۰۷۹۴۲
تاریخ انتشار: دوشنبه ۰۴ آبان ۱۴۰۵ ۲۲:۴۹
سوت

فردین هدایتی: دوهفته قبل عمل قلب داشتم!

فردین هدایتی قهرمان کشتی سنگین ورزش جهان می‌گوید: «دوهفته قبل عمل قلب داشتم!»
برچسب‌ها فردین هدایتیمسابقات کشتی قهرمانی جهانجراحی قلبویدیو
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