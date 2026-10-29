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عکس: طوفان سهمگین در شرق هند
طوفان مرگبار «آرناب» با در نوردیدن شرق هند، زمینهای کشاورزی را به زیر آب برده، تیرهای برق را از ریشه کنده و مسیرهای ارتباطی را مسدود کرده است؛ کارشناسان هواشناسی آبهای غیرمعمول گرم خلیج بنگال را عامل تقویت این طوفان میدانند.
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