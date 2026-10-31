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عکس: پاییز رویایی در پل تاریخی راکوتزبروک آلمان

کد خبر: ۳۰۰۰۸۵۰۷ تاریخ انتشار: شنبه ۰۹ آبان ۱۴۰۵ ۱۲:۵۴

پل سنگی و تاریخی راکوتزبروک در ایالت زاکسن آلمان، همزمان با فصل پاییز و نشستن رنگ‌های زرد و نارنجی بر درختان اطراف، مناظر شگفت‌انگیز و کارت‌پستالی خلق کرده است.