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عکس: پاییز رویایی در پل تاریخی راکوتزبروک آلمان

کد خبر: ۳۰۰۰۸۵۰۷تاریخ انتشار: شنبه ۰۹ آبان ۱۴۰۵ ۱۲:۵۴
پل سنگی و تاریخی راکوتزبروک در ایالت زاکسن آلمان، همزمان با فصل پاییز و نشستن رنگ‌های زرد و نارنجی بر درختان اطراف، مناظر شگفت‌انگیز و کارت‌پستالی خلق کرده است.
عکس: پاییز رویایی در پل تاریخی راکوتزبروک آلمان
عکس: پاییز رویایی در پل تاریخی راکوتزبروک آلمان
عکس: پاییز رویایی در پل تاریخی راکوتزبروک آلمان
عکس: پاییز رویایی در پل تاریخی راکوتزبروک آلمان
عکس: پاییز رویایی در پل تاریخی راکوتزبروک آلمان
عکس: پاییز رویایی در پل تاریخی راکوتزبروک آلمان
عکس: پاییز رویایی در پل تاریخی راکوتزبروک آلمان
عکس: پاییز رویایی در پل تاریخی راکوتزبروک آلمان
عکس: پاییز رویایی در پل تاریخی راکوتزبروک آلمان
عکس: پاییز رویایی در پل تاریخی راکوتزبروک آلمان
عکس: پاییز رویایی در پل تاریخی راکوتزبروک آلمان
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