روایت تکان دهنده از عامل نابودی حمید علیدوستی

کپی پیوندچاپ0 دیدگاه4986 بازدید ثبتشدهفیلم صفحه نخست›فیلم›ورزش فیلم<<ورزش فیلم کد خبر: 4200034 | 4986 بازدید | تاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۱۴ ۱۵:۳۵ | 5 November 2026 نبض خبرروایت تکان دهنده از عامل نابودی حمید علیدوستی روایت امیر حاج رضایی و ترانه علیدوستی از حادثهای که باعث نابودی حمید علیدوستی شد را میبینید و میشنوید. افزودن تابناک به منابع ترجیحی گوگلتابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید https://tabnak.ir/fa/news/4200034/ گزارش خطا پسندها: 0 اشتراک گذاری برچسبها:حوادثترانه علیدوستیچهارشنبهویدیونبض خبرمصدومان چهارشنبه سوریامیر حاج رضاییحمید علیدوستی گزارش خطای خبراگر اشتباهی در این خبر دیدید، به تحریریه اطلاع دهید. نوع مشکل: اشتباه نگارشی اشتباه محتوایی مشکل تصویر یا ویدئو سایر موارد توضیح: نام شما (اختیاری): ایمیل (اختیاری): ارسال گزارشبستن دیدگاهها (0) هنوز دیدگاهی منتشر نشده است. دیدگاه خود را بنویسید نام (اختیاری): ایمیل: دیدگاه: در پاسخ به لغو پاسخ ارسال برای بررسی
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