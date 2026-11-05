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آخرین خبرواکنش به ادعای بی‌اساس مداخله ایران در یمن
0 دیدگاه4986 بازدید ثبت‌شدهفیلم
فیلم
کد خبر: 4200034 4986 بازدید تاریخ انتشار:

نبض خبر

روایت تکان دهنده از عامل نابودی حمید علیدوستی

روایت امیر حاج رضایی و ترانه علیدوستی از حادثه‌ای که باعث نابودی حمید علیدوستی شد را می‌بینید و می‌شنوید.


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برچسب‌ها:حوادثترانه علیدوستیچهارشنبهویدیونبض خبرمصدومان چهارشنبه سوریامیر حاج رضاییحمید علیدوستی

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