روایت تکان دهنده از عامل نابودی حمید علیدوستی

ویدیوی خداحافظی کریستیانو رونالدو + زیرنویس کریستیانو رونالدو با انتشار ویدیویی دقیقه‌ای که با آهنگ «عشق به پرتغال» اثر دولسه پونتس همراه…

ویدیویی که دارد برای علی دایی و فردوسی‌پور گران تمام می‌شود ویدیوی جنجالی عکس العمل علی دایی و عادل فردوسی‌پور به سرود ملی جمهوری اسلامی ایران در خلال مرا…