دیدار تیم‌های پرسپولیس و فجر شهید سپاسی در چارچوب هفته دوازدهم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال کشور(عصر جمعه ۱۵ آبان ۱۴۰۵) در ورزشگاه شهدای شهرقدس برگزار و با نتیجه دو بر یک به سود فجرسپاسی به پایان رسید.