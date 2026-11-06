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کد خبر: 4200231 بازدید: 420۰

عکس: دیدار تیم‌های پرسپولیس و فجر شهید سپاسی

دیدار تیم‌های پرسپولیس و فجر شهید سپاسی در چارچوب هفته دوازدهم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال کشور(عصر جمعه ۱۵ آبان ۱۴۰۵) در ورزشگاه شهدای شهرقدس برگزار و با نتیجه دو بر یک به سود فجرسپاسی به پایان رسید.

عکس: دیدار تیم‌های پرسپولیس و فجر شهید سپاسی
عکس: دیدار تیم‌های پرسپولیس و فجر شهید سپاسی
عکس: دیدار تیم‌های پرسپولیس و فجر شهید سپاسی
عکس: دیدار تیم‌های پرسپولیس و فجر شهید سپاسی
عکس: دیدار تیم‌های پرسپولیس و فجر شهید سپاسی
عکس: دیدار تیم‌های پرسپولیس و فجر شهید سپاسی
عکس: دیدار تیم‌های پرسپولیس و فجر شهید سپاسی
عکس: دیدار تیم‌های پرسپولیس و فجر شهید سپاسی
عکس: دیدار تیم‌های پرسپولیس و فجر شهید سپاسی
عکس: دیدار تیم‌های پرسپولیس و فجر شهید سپاسی
عکس: دیدار تیم‌های پرسپولیس و فجر شهید سپاسی
عکس: دیدار تیم‌های پرسپولیس و فجر شهید سپاسی
عکس: دیدار تیم‌های پرسپولیس و فجر شهید سپاسی
عکس: دیدار تیم‌های پرسپولیس و فجر شهید سپاسی
عکس: دیدار تیم‌های پرسپولیس و فجر شهید سپاسی
عکس: دیدار تیم‌های پرسپولیس و فجر شهید سپاسی
عکس: دیدار تیم‌های پرسپولیس و فجر شهید سپاسی
عکس: دیدار تیم‌های پرسپولیس و فجر شهید سپاسی
عکس: دیدار تیم‌های پرسپولیس و فجر شهید سپاسی
عکس: دیدار تیم‌های پرسپولیس و فجر شهید سپاسی
عکس: دیدار تیم‌های پرسپولیس و فجر شهید سپاسی
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فوتبالپرسپولیسفجرسپاسیعکس ورزشی

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