عکس: چادرهای آوارگان غزه زیر آب

شدت‌گرفتین بارش‌ها در نوار غزه در سایه سال‌ها محاصره و حملات ویرانگر، زندگی هزاران آواره فلسطینی را که در چادرهای موقت پناه گرفته بودند، با بحران تازه‌ای روبه‌رو کرد و اردوگاه‌های اسکان اضطراری را به زیر آب برد.