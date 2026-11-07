عکس: چادرهای آوارگان غزه زیر آب
شدتگرفتین بارشها در نوار غزه در سایه سالها محاصره و حملات ویرانگر، زندگی هزاران آواره فلسطینی را که در چادرهای موقت پناه گرفته بودند، با بحران تازهای روبهرو کرد و اردوگاههای اسکان اضطراری را به زیر آب برد.
شدتگرفتین بارشها در نوار غزه در سایه سالها محاصره و حملات ویرانگر، زندگی هزاران آواره فلسطینی را که در چادرهای موقت پناه گرفته بودند، با بحران تازهای روبهرو کرد و اردوگاههای اسکان اضطراری را به زیر آب برد.
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