عکس: زندگی در ارتفاعات آجارا
چشماندازی از بلندیهای مهآلود آجارا در گرجستان که در آن، گیورگی گامگبلی (Giorgi Gamgebeli) عکاس، گوشههایی از زندگی روزمره، کار سخت و لحظههای آرام مردمان ساکن این کوهستان را در دل آبوهوای متغیر به تصویر کشیده است
چشماندازی از بلندیهای مهآلود آجارا در گرجستان که در آن، گیورگی گامگبلی (Giorgi Gamgebeli) عکاس، گوشههایی از زندگی روزمره، کار سخت و لحظههای آرام مردمان ساکن این کوهستان را در دل آبوهوای متغیر به تصویر کشیده است
نظرات بینندگان
خیلی زیباست
چقدر زندگی اینجاست !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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