عکس: زندگی در ارتفاعات آجارا

چشم‌اندازی از بلندی‌های مه‌آلود آجارا در گرجستان که در آن، گیورگی گامگبلی (Giorgi Gamgebeli) عکاس، گوشه‌هایی از زندگی روزمره، کار سخت و لحظه‌های آرام مردمان ساکن این کوهستان را در دل آب‌وهوای متغیر به تصویر کشیده است