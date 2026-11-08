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کد خبر: 4200473 بازدید: 7575۲

عکس: زندگی در ارتفاعات آجارا

چشم‌اندازی از بلندی‌های مه‌آلود آجارا در گرجستان که در آن، گیورگی گامگبلی (Giorgi Gamgebeli) عکاس، گوشه‌هایی از زندگی روزمره، کار سخت و لحظه‌های آرام مردمان ساکن این کوهستان را در دل آب‌وهوای متغیر به تصویر کشیده است

عکس: زندگی در ارتفاعات آجارا
عکس: زندگی در ارتفاعات آجارا
عکس: زندگی در ارتفاعات آجارا
عکس: زندگی در ارتفاعات آجارا
عکس: زندگی در ارتفاعات آجارا
عکس: زندگی در ارتفاعات آجارا
عکس: زندگی در ارتفاعات آجارا
عکس: زندگی در ارتفاعات آجارا
عکس: زندگی در ارتفاعات آجارا
عکس: زندگی در ارتفاعات آجارا
عکس: زندگی در ارتفاعات آجارا
عکس: زندگی در ارتفاعات آجارا
عکس: زندگی در ارتفاعات آجارا
عکس: زندگی در ارتفاعات آجارا
عکس: زندگی در ارتفاعات آجارا
عکس: زندگی در ارتفاعات آجارا
عکس: زندگی در ارتفاعات آجارا
عکس: زندگی در ارتفاعات آجارا
عکس: زندگی در ارتفاعات آجارا
عکس: زندگی در ارتفاعات آجارا
عکس: زندگی در ارتفاعات آجارا
عکس: زندگی در ارتفاعات آجارا
عکس: زندگی در ارتفاعات آجارا
عکس: زندگی در ارتفاعات آجارا
عکس: زندگی در ارتفاعات آجارا
عکس: زندگی در ارتفاعات آجارا
عکس: زندگی در ارتفاعات آجارا
عکس: زندگی در ارتفاعات آجارا
عکس: زندگی در ارتفاعات آجارا
عکس: زندگی در ارتفاعات آجارا
عکس: زندگی در ارتفاعات آجارا
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برچسب ها

گرجستانعکس طبیعت

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نظرات بینندگان

ناشناس۱۴۰۵/۰۸/۱۷ ۱۰:۰۴

خیلی زیباست

داود۱۴۰۵/۰۸/۱۷ ۰۹:۵۸

چقدر زندگی اینجاست !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

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