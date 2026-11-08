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آخرین خبراستیضاح میدری چه زمانی در دستور کار مجلس قرار می‌گیرد؟ / ضرورت تسریع در تعیین تکلیف وزیر کار
کد خبر: 4200673 بازدید: 921۰

عکس: بازدید رئیس جمهور از طرح مسجدمحور در جنوب تهران

بازدید میدانی از اجرای طرح حکمرانی محله‌محور و مسجدمحور دکتر مسعود پزشکیان شامگاه شنبه، در بازدید میدانی از اجرای طرح حکمرانی محله‌محور و مسجدمحور در یکی از مساجد جنوب تهران، با اشاره به ظرفیت بالای مساجد در حکمرانی محله‌ای، اظهار داشت: وجود ۸۰ هزار مسجد در کشور یک ظرفیت بسیار ارزشمند برای کمک به حل مشکلات جامعه با مشارکت خود مردم و همراهی بسیج است.

عکس: بازدید رئیس جمهور از طرح مسجدمحور در جنوب تهران
عکس: بازدید رئیس جمهور از طرح مسجدمحور در جنوب تهران
عکس: بازدید رئیس جمهور از طرح مسجدمحور در جنوب تهران
عکس: بازدید رئیس جمهور از طرح مسجدمحور در جنوب تهران
عکس: بازدید رئیس جمهور از طرح مسجدمحور در جنوب تهران
عکس: بازدید رئیس جمهور از طرح مسجدمحور در جنوب تهران
عکس: بازدید رئیس جمهور از طرح مسجدمحور در جنوب تهران
عکس: بازدید رئیس جمهور از طرح مسجدمحور در جنوب تهران
عکس: بازدید رئیس جمهور از طرح مسجدمحور در جنوب تهران
عکس: بازدید رئیس جمهور از طرح مسجدمحور در جنوب تهران
عکس: بازدید رئیس جمهور از طرح مسجدمحور در جنوب تهران
عکس: بازدید رئیس جمهور از طرح مسجدمحور در جنوب تهران
عکس: بازدید رئیس جمهور از طرح مسجدمحور در جنوب تهران
عکس: بازدید رئیس جمهور از طرح مسجدمحور در جنوب تهران
عکس: بازدید رئیس جمهور از طرح مسجدمحور در جنوب تهران
عکس: بازدید رئیس جمهور از طرح مسجدمحور در جنوب تهران
عکس: بازدید رئیس جمهور از طرح مسجدمحور در جنوب تهران
عکس: بازدید رئیس جمهور از طرح مسجدمحور در جنوب تهران
عکس: بازدید رئیس جمهور از طرح مسجدمحور در جنوب تهران
عکس: بازدید رئیس جمهور از طرح مسجدمحور در جنوب تهران
عکس: بازدید رئیس جمهور از طرح مسجدمحور در جنوب تهران
عکس: بازدید رئیس جمهور از طرح مسجدمحور در جنوب تهران
عکس: بازدید رئیس جمهور از طرح مسجدمحور در جنوب تهران
عکس: بازدید رئیس جمهور از طرح مسجدمحور در جنوب تهران
عکس: بازدید رئیس جمهور از طرح مسجدمحور در جنوب تهران
عکس: بازدید رئیس جمهور از طرح مسجدمحور در جنوب تهران
عکس: بازدید رئیس جمهور از طرح مسجدمحور در جنوب تهران
عکس: بازدید رئیس جمهور از طرح مسجدمحور در جنوب تهران
عکس: بازدید رئیس جمهور از طرح مسجدمحور در جنوب تهران
عکس: بازدید رئیس جمهور از طرح مسجدمحور در جنوب تهران
عکس: بازدید رئیس جمهور از طرح مسجدمحور در جنوب تهران
عکس: بازدید رئیس جمهور از طرح مسجدمحور در جنوب تهران
عکس: بازدید رئیس جمهور از طرح مسجدمحور در جنوب تهران
عکس: بازدید رئیس جمهور از طرح مسجدمحور در جنوب تهران
عکس: بازدید رئیس جمهور از طرح مسجدمحور در جنوب تهران
عکس: بازدید رئیس جمهور از طرح مسجدمحور در جنوب تهران
عکس: بازدید رئیس جمهور از طرح مسجدمحور در جنوب تهران
عکس: بازدید رئیس جمهور از طرح مسجدمحور در جنوب تهران
عکس: بازدید رئیس جمهور از طرح مسجدمحور در جنوب تهران
عکس: بازدید رئیس جمهور از طرح مسجدمحور در جنوب تهران
عکس: بازدید رئیس جمهور از طرح مسجدمحور در جنوب تهران
عکس: بازدید رئیس جمهور از طرح مسجدمحور در جنوب تهران
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رئیس جمهورمسجدعکس خبریدکترمسعود پزشکیان

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