عکس: بازدید رئیس جمهور از طرح مسجدمحور در جنوب تهران

بازدید میدانی از اجرای طرح حکمرانی محله‌محور و مسجدمحور دکتر مسعود پزشکیان شامگاه شنبه، در بازدید میدانی از اجرای طرح حکمرانی محله‌محور و مسجدمحور در یکی از مساجد جنوب تهران، با اشاره به ظرفیت بالای مساجد در حکمرانی محله‌ای، اظهار داشت: وجود ۸۰ هزار مسجد در کشور یک ظرفیت بسیار ارزشمند برای کمک به حل مشکلات جامعه با مشارکت خود مردم و همراهی بسیج است.