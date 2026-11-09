عکس کد خبر: 4200881 بازدید: 402۰ ۱۴۰۵/۰۸/۱۸ ۲۳:۴۹ عکس: هجوم شهرکنشینان اسرائیلی به منازل اریحا گروهی از شهرکنشینان اسرائیلی با ورود به خانههای شهر فلسطینینشین اریحا در کرانه باختری اشغالی، دسترسی برخی از ساکنان محلی به منازلشان را مسدود کردند؛ اقدامی که نگرانیها از وقوع حملات شهرکنشینان در داخل این شهر را به شدت افزایش داده است. دانلود همه تصاویر ⇩⊕⊙⊖ منبع: رویترز افزودن تابناک به منابع ترجیحی گوگلتابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید اشتراک گذاری لینک کوتاهکپی لینک برچسب هاصهیونیستاشغالکرانه باختریعکس بین الملل گزارش خطا گزارش خطای خبراگر اشتباهی در این خبر دیدید، به تحریریه اطلاع دهید. نوع مشکل: اشتباه نگارشی اشتباه محتوایی مشکل تصویر یا ویدئو سایر موارد توضیح: نام شما (اختیاری): ایمیل (اختیاری): ارسال گزارشبستن نظرات بینندگان انتشار یافته:۰ در انتظار بررسی:۰ غیرقابل انتشار:۰ هنوز دیدگاهی منتشر نشده است. دیدگاه خود را بنویسید سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است. در پاسخ به نام (اختیاری) ایمیل (اختیاری) نظر * ارسال برای بررسیانصراف
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