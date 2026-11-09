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آخرین خبروقتی رسانه ملی سیاست‌های نظام را به تمسخر می‌گیرد / طنز علیه عمق راهبردی ایران؟
کد خبر: 4200881 بازدید: 402۰

عکس: هجوم شهرک‌نشینان اسرائیلی به منازل اریحا

گروهی از شهرک‌نشینان اسرائیلی با ورود به خانه‌های شهر فلسطینی‌نشین اریحا در کرانه باختری اشغالی، دسترسی برخی از ساکنان محلی به منازل‌شان را مسدود کردند؛ اقدامی که نگرانی‌ها از وقوع حملات شهرک‌نشینان در داخل این شهر را به شدت افزایش داده است.

عکس: هجوم شهرک‌نشینان اسرائیلی به منازل اریحا
عکس: هجوم شهرک‌نشینان اسرائیلی به منازل اریحا
عکس: هجوم شهرک‌نشینان اسرائیلی به منازل اریحا
عکس: هجوم شهرک‌نشینان اسرائیلی به منازل اریحا
عکس: هجوم شهرک‌نشینان اسرائیلی به منازل اریحا
عکس: هجوم شهرک‌نشینان اسرائیلی به منازل اریحا
عکس: هجوم شهرک‌نشینان اسرائیلی به منازل اریحا
عکس: هجوم شهرک‌نشینان اسرائیلی به منازل اریحا
عکس: هجوم شهرک‌نشینان اسرائیلی به منازل اریحا
عکس: هجوم شهرک‌نشینان اسرائیلی به منازل اریحا
عکس: هجوم شهرک‌نشینان اسرائیلی به منازل اریحا
عکس: هجوم شهرک‌نشینان اسرائیلی به منازل اریحا
عکس: هجوم شهرک‌نشینان اسرائیلی به منازل اریحا
عکس: هجوم شهرک‌نشینان اسرائیلی به منازل اریحا
عکس: هجوم شهرک‌نشینان اسرائیلی به منازل اریحا
عکس: هجوم شهرک‌نشینان اسرائیلی به منازل اریحا
عکس: هجوم شهرک‌نشینان اسرائیلی به منازل اریحا
عکس: هجوم شهرک‌نشینان اسرائیلی به منازل اریحا
عکس: هجوم شهرک‌نشینان اسرائیلی به منازل اریحا
عکس: هجوم شهرک‌نشینان اسرائیلی به منازل اریحا
عکس: هجوم شهرک‌نشینان اسرائیلی به منازل اریحا
عکس: هجوم شهرک‌نشینان اسرائیلی به منازل اریحا
عکس: هجوم شهرک‌نشینان اسرائیلی به منازل اریحا
عکس: هجوم شهرک‌نشینان اسرائیلی به منازل اریحا
عکس: هجوم شهرک‌نشینان اسرائیلی به منازل اریحا
عکس: هجوم شهرک‌نشینان اسرائیلی به منازل اریحا
عکس: هجوم شهرک‌نشینان اسرائیلی به منازل اریحا
عکس: هجوم شهرک‌نشینان اسرائیلی به منازل اریحا
عکس: هجوم شهرک‌نشینان اسرائیلی به منازل اریحا
عکس: هجوم شهرک‌نشینان اسرائیلی به منازل اریحا

منبع: رویترز

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برچسب ها

صهیونیستاشغالکرانه باختریعکس بین الملل

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