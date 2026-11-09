گروهی از شهرک‌نشینان اسرائیلی با ورود به خانه‌های شهر فلسطینی‌نشین اریحا در کرانه باختری اشغالی، دسترسی برخی از ساکنان محلی به منازل‌شان را مسدود کردند؛ اقدامی که نگرانی‌ها از وقوع حملات شهرک‌نشینان در داخل این شهر را به شدت افزایش داده است.