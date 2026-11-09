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عکس: گوشواره‌های زرین؛ شاهکار هنر زرگری هخامنشی

این جفت گوشواره طلای بی‌نظیر که از محوطه باستانی پاسارگاد به دست آمده است، نمادی از ظرافت و هنر پیشرفته فلزکاری در دوره هخامنشی به شمار می‌رود و هم‌اکنون در گنجینه موزه ملی ایران نگهداری می‌شود.

عکس: گوشواره‌های زرین؛ شاهکار هنر زرگری هخامنشی
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