عکس: گوشوارههای زرین؛ شاهکار هنر زرگری هخامنشی
این جفت گوشواره طلای بینظیر که از محوطه باستانی پاسارگاد به دست آمده است، نمادی از ظرافت و هنر پیشرفته فلزکاری در دوره هخامنشی به شمار میرود و هماکنون در گنجینه موزه ملی ایران نگهداری میشود.
این جفت گوشواره طلای بینظیر که از محوطه باستانی پاسارگاد به دست آمده است، نمادی از ظرافت و هنر پیشرفته فلزکاری در دوره هخامنشی به شمار میرود و هماکنون در گنجینه موزه ملی ایران نگهداری میشود.
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