این جفت گوشواره طلای بی‌نظیر که از محوطه باستانی پاسارگاد به دست آمده است، نمادی از ظرافت و هنر پیشرفته فلزکاری در دوره هخامنشی به شمار می‌رود و هم‌اکنون در گنجینه موزه ملی ایران نگهداری می‌شود.