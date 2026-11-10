عکس: تظاهرات ضدجنگ در هلند

گروهی از معترضان در هلند با برگزاری تجمع و در دست داشتن پلاکاردهایی با شعارهای تند علیه استمرار جنگ و سیاست‌های دولت‌های غربی، خواستار توقف خشونت‌ها و پایان دادن به حمایت از جنایات شدند.