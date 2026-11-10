صفحه نخست»عکس»بین الملل»عکس 1368بازدید۰ پ کد خبر: 4200931 ۱۴۰۵/۰۸/۱۹ ۰۹:۴۳ عکس: تظاهرات ضدجنگ در هلند گروهی از معترضان در هلند با برگزاری تجمع و در دست داشتن پلاکاردهایی با شعارهای تند علیه استمرار جنگ و سیاستهای دولتهای غربی، خواستار توقف خشونتها و پایان دادن به حمایت از جنایات شدند. دانلود همه تصاویر ⇩⊕⊙⊖ TBK (۴۳)TBK (۴۲)TBK (۴۱)TBK (۴۰)TBK (۳۹)TBK (۳۸)TBK (۳۷)TBK (۳۶)TBK (۳۵)TBK (۳۴)TBK (۳۳)TBK (۳۲)TBK (۳۱)TBK (۳۰)TBK (۲۹)TBK (۲۸)TBK (۲۷)TBK (۲۶)TBK (۲۵)TBK (۲۴)TBK (۲۳)TBK (۲۲)TBK (۲۱)TBK (۲۰)TBK (۱۹)TBK (۱۸)TBK (۱۷)TBK (۱۶)TBK (۱۵)TBK (۱۳)TBK (۱۴)TBK (۱۴)TBK (۱۳)TBK (۱۲)TBK (۱۱)TBK (۱۰)TBK (۹)TBK (۸)TBK (۷)TBK (۵)TBK (۶)TBK (۳)TBK (۴)TBK (۳)TBK (۱)TBK (۲) افزودن تابناک به منابع ترجیحی گوگلتابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید اشتراک گذاری لینک کوتاهکپی لینک برچسب هافلسطینهلندعکس بین الملل گزارش خطا گزارش خطای خبراگر اشتباهی در این خبر دیدید، به تحریریه اطلاع دهید. نوع مشکل: اشتباه نگارشی اشتباه محتوایی مشکل تصویر یا ویدئو سایر موارد توضیح: نام شما (اختیاری): ایمیل (اختیاری): ارسال گزارشبستن نظرات بینندگان انتشار یافته:۰ در انتظار بررسی:۰ غیرقابل انتشار:۰ هنوز دیدگاهی منتشر نشده است. دیدگاه خود را بنویسید سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است. در پاسخ به نام (اختیاری) ایمیل (اختیاری) نظر * ارسال برای بررسیانصراف
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