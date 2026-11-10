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کد خبر: 4200942

عکس: جشن استقلال کامبوج از استعمار فرانسه

کشور کامبوج روز دوشنبه با برگزاری مراسمی رسمی در پنوم‌پن، هفتادوسومین سالگرد استقلال خود از استعمار فرانسه را گرامی داشت؛ مراسمی که با حضور پادشاه، مقامات ارشد این کشور و دیپلمات‌های خارجی در برابر یادبود استقلال برگزار شد.

عکس: جشن استقلال کامبوج از استعمار فرانسه
عکس: جشن استقلال کامبوج از استعمار فرانسه
عکس: جشن استقلال کامبوج از استعمار فرانسه
عکس: جشن استقلال کامبوج از استعمار فرانسه
عکس: جشن استقلال کامبوج از استعمار فرانسه

منبع: شینهوا

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برچسب ها

عکس بین المللسالگرد استقلال کامبوجاستعمار فرانسه

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