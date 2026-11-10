صفحه نخست»عکس»تک عکس»عکس 555بازدید۰ پ کد خبر: 4200942 ۱۴۰۵/۰۸/۱۹ ۱۰:۳۷ عکس: جشن استقلال کامبوج از استعمار فرانسه کشور کامبوج روز دوشنبه با برگزاری مراسمی رسمی در پنومپن، هفتادوسومین سالگرد استقلال خود از استعمار فرانسه را گرامی داشت؛ مراسمی که با حضور پادشاه، مقامات ارشد این کشور و دیپلماتهای خارجی در برابر یادبود استقلال برگزار شد. دانلود همه تصاویر ⇩⊕⊙⊖ منبع: شینهوا افزودن تابناک به منابع ترجیحی گوگلتابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید اشتراک گذاری لینک کوتاهکپی لینک برچسب هاعکس بین المللسالگرد استقلال کامبوجاستعمار فرانسه گزارش خطا گزارش خطای خبراگر اشتباهی در این خبر دیدید، به تحریریه اطلاع دهید. نوع مشکل: اشتباه نگارشی اشتباه محتوایی مشکل تصویر یا ویدئو سایر موارد توضیح: نام شما (اختیاری): ایمیل (اختیاری): ارسال گزارشبستن نظرات بینندگان انتشار یافته:۰ در انتظار بررسی:۰ غیرقابل انتشار:۰ هنوز دیدگاهی منتشر نشده است. دیدگاه خود را بنویسید سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است. در پاسخ به نام (اختیاری) ایمیل (اختیاری) نظر * ارسال برای بررسیانصراف
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