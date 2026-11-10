عکس: جشن استقلال کامبوج از استعمار فرانسه

کشور کامبوج روز دوشنبه با برگزاری مراسمی رسمی در پنوم‌پن، هفتادوسومین سالگرد استقلال خود از استعمار فرانسه را گرامی داشت؛ مراسمی که با حضور پادشاه، مقامات ارشد این کشور و دیپلمات‌های خارجی در برابر یادبود استقلال برگزار شد.