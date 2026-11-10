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کد خبر: 4200961

عکس: نخستین باران پاییزی در شیراز

نخستین باران پاییزی شیراز را در بر گرفت؛ بارشی خجسته که کوچه‌های تاریخی این شهر کهن را شست و عطر خاکِ نم‌خورده را در باغ‌ها و گذرهایش پراکند؛ شهری که چون شعر حافظ، در باران زیباتر است.

عکس: نخستین باران پاییزی در شیراز
عکس: نخستین باران پاییزی در شیراز
عکس: نخستین باران پاییزی در شیراز
عکس: نخستین باران پاییزی در شیراز
عکس: نخستین باران پاییزی در شیراز
عکس: نخستین باران پاییزی در شیراز
عکس: نخستین باران پاییزی در شیراز
عکس: نخستین باران پاییزی در شیراز
عکس: نخستین باران پاییزی در شیراز
عکس: نخستین باران پاییزی در شیراز
عکس: نخستین باران پاییزی در شیراز
عکس: نخستین باران پاییزی در شیراز
عکس: نخستین باران پاییزی در شیراز
عکس: نخستین باران پاییزی در شیراز
عکس: نخستین باران پاییزی در شیراز
عکس: نخستین باران پاییزی در شیراز
عکس: نخستین باران پاییزی در شیراز
عکس: نخستین باران پاییزی در شیراز
عکس: نخستین باران پاییزی در شیراز
عکس: نخستین باران پاییزی در شیراز
عکس: نخستین باران پاییزی در شیراز
عکس: نخستین باران پاییزی در شیراز
عکس: نخستین باران پاییزی در شیراز
عکس: نخستین باران پاییزی در شیراز
عکس: نخستین باران پاییزی در شیراز
عکس: نخستین باران پاییزی در شیراز
عکس: نخستین باران پاییزی در شیراز
عکس: نخستین باران پاییزی در شیراز
عکس: نخستین باران پاییزی در شیراز
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بارانشیرازعکس خبری

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