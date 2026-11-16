صفحه نخست»عکس»بین الملل»عکس 672بازدید پ کد خبر: 4202175 ۱۴۰۵/۰۸/۲۵ ۰۹:۰۴ عکس: راهاندازی بازار محلی در میان ویرانههای دمشق در منطقه جوبر پایتخت سوریه که در جریان جنگهای سالیان اخیر به شدت تخریب شده بود، بازاری مردمی میان خرابهها تأسیس شد تا به زندگی روزمره مردم رونق ببخشد. دانلود همه تصاویر ⇩⊕⊙⊖ افزودن تابناک به منابع ترجیحی گوگلتابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید اشتراک گذاری لینک کوتاهکپی لینک برچسب هادمشقبازار محلیعکس بین الملل مطالب مرتبطعکس: حضور آلپاکاها برای ایجاد نشاط میان سالمندان در برلینتاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۲۳عکس: تیراندازی مرگبار نزدیک کاخ سفیدتاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۲۱عکس: عزای عمومی در لهستان در پی تیراندازی مرگبار کراکفتاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۱۸عکس: جشن پیروزی و رنج شکست در انتخابات میاندورهایتاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ گزارش خطا گزارش خطای خبراگر اشتباهی در این خبر دیدید، به تحریریه اطلاع دهید. نوع مشکل: اشتباه نگارشی اشتباه محتوایی مشکل تصویر یا ویدئو سایر موارد توضیح: نام شما (اختیاری): ایمیل (اختیاری): ارسال گزارشبستن نظرات بینندگان هنوز دیدگاهی منتشر نشده است. دیدگاه خود را بنویسید سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است. در پاسخ به نام (اختیاری) ایمیل (اختیاری) نظر * ارسال برای بررسیانصراف
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