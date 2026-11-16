||09:22
آرشیونظرسنجیپیوندهافناورتکاکوشاتنیمروز
En/فا
Englishالعربيةفارسی
تابناک
TABNAK PROFESSIONAL NEWS SITE
آخرین خبرراهکار جدید مردم برای مقابله با گرانی شوینده‌ها
672بازدید
کد خبر: 4202175

عکس: راه‌اندازی بازار محلی در میان ویرانه‌های دمشق

در منطقه جوبر پایتخت سوریه که در جریان جنگ‌های سالیان اخیر به شدت تخریب شده بود، بازاری مردمی میان خرابه‌ها تأسیس شد تا به زندگی روزمره مردم رونق ببخشد.

عکس: راه‌اندازی بازار محلی در میان ویرانه‌های دمشق
عکس: راه‌اندازی بازار محلی در میان ویرانه‌های دمشق
عکس: راه‌اندازی بازار محلی در میان ویرانه‌های دمشق
عکس: راه‌اندازی بازار محلی در میان ویرانه‌های دمشق
عکس: راه‌اندازی بازار محلی در میان ویرانه‌های دمشق
عکس: راه‌اندازی بازار محلی در میان ویرانه‌های دمشق
عکس: راه‌اندازی بازار محلی در میان ویرانه‌های دمشق
عکس: راه‌اندازی بازار محلی در میان ویرانه‌های دمشق
عکس: راه‌اندازی بازار محلی در میان ویرانه‌های دمشق
عکس: راه‌اندازی بازار محلی در میان ویرانه‌های دمشق
عکس: راه‌اندازی بازار محلی در میان ویرانه‌های دمشق
عکس: راه‌اندازی بازار محلی در میان ویرانه‌های دمشق
عکس: راه‌اندازی بازار محلی در میان ویرانه‌های دمشق
عکس: راه‌اندازی بازار محلی در میان ویرانه‌های دمشق
عکس: راه‌اندازی بازار محلی در میان ویرانه‌های دمشق
عکس: راه‌اندازی بازار محلی در میان ویرانه‌های دمشق
عکس: راه‌اندازی بازار محلی در میان ویرانه‌های دمشق
Googleافزودن تابناک به منابع ترجیحی گوگل

تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

اشتراک گذاری

لینک کوتاه

برچسب ها

دمشقبازار محلیعکس بین الملل

مطالب مرتبط

گزارش خطای خبر

اگر اشتباهی در این خبر دیدید، به تحریریه اطلاع دهید.

نظرات بینندگان

هنوز دیدگاهی منتشر نشده است.

دیدگاه خود را بنویسید

سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.

تابناک در صفحهٔ اصلی گوشی

با افزودن تابناک به صفحهٔ اصلی، همین نسخهٔ سایت را با یک لمس باز کنید.

  1. در مرورگر، دکمهٔ اشتراک‌گذاری را بزنید. این دکمه ممکن است داخل منوی مرورگر باشد.
  2. گزینهٔ افزودن به صفحهٔ اصلی (Add to Home Screen) را انتخاب کنید.
  3. اگر گزینهٔ Open as Web App نمایش داده شد، آن را روشن نگه دارید و افزودن (Add) را بزنید.

اگر این گزینه را نمی‌بینید، صفحه را در مرورگر Safari باز کنید.