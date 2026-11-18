دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در جریان سفر آسیایی خود به فیلیپین و چین، دیدارهایی با محوریت توافق‌های اقتصادی و مذاکرات هسته‌ای برگزار می‌کند. هم‌زمان با ورود او به مانیل، معترضان در خیابان‌های این شهر تجمع کردند و با سردادن شعارهایی چون «ترامپ، بیرون!» و در دست داشتن پلاکاردهایی علیه سیاست‌های آمریکا، اعتراض خود را به سفر رئیس‌جمهور آمریکا و آنچه امپریالیسم آمریکا می‌خوانند، نشان دادند