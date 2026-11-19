ولادیمیر پوتین و ترامپ، رؤسای جمهور روسیه و آمریکا، مذاکرات دوجانبه خود را در حاشیه اجلاس سران سازمان همکاری اقتصادی آسیا و اقیانوس آرام (اپک) در شهر شنژن چین آغاز کردند. ترامپ در آغاز این دیدار، روابط خود با پوتین را عالی توصیف کرد و ابراز امیدواری کرد که مذاکرات دو طرف سازنده باشد. این نخستین دیدار حضوری رهبران روسیه و آمریکا از زمان اجلاس آگوست سال ۲۰۲۵ در شهر انکوریج آلاسکا است. پوتین و ترامپ طی ۹ سال گذشته، با احتساب هر دو دوره ریاست‌جمهوری ترامپ، در مجموع هشت بار با یکدیگر دیدار کرده‌اند.