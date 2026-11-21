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کد خبر: 4203309
۱۴۰۵/۰۸/۳۰ ۱۴:۴۰
عکس: خلیج هالونگ؛ شگفتی طبیعی ویتنام
خلیج هالونگ در شمالشرق ویتنام، با آبهای سبز زمردین و بیش از هزار جزیره کوچک آهکی و غار که از دل دریا سر برآوردهاند، یکی از نمادینترین جاذبههای طبیعی این کشور و ثبتشده در فهرست میراث جهانی یونسکو است.
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نظرات بینندگان
تابناک نون سهمیه بندی شد تو از جرایر زیبای توریستی میگی؟ عجب دل خجسته ای داردی!
ما دیگه پول نداریم از کرج تا قم بریم
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