خلیج هالونگ در شمال‌شرق ویتنام، با آب‌های سبز زمردین و بیش از هزار جزیره کوچک آهکی و غار که از دل دریا سر برآورده‌اند، یکی از نمادین‌ترین جاذبه‌های طبیعی این کشور و ثبت‌شده در فهرست میراث جهانی یونسکو است.