کپی پیوندچاپ1 دیدگاه4278 بازدید ثبتشدهفیلم صفحه نخست›فیلم›اقتصاد فیلم<<اقتصاد فیلم نبض خبرتصاویر غولهای ۲۶ متری در راه تهران تعداد بازدید: ۱۰۳۴ تعداد بازدید: ۱۰۳۴ مرورگر شما پخش ویدیو را پشتیبانی نمیکند. کد خبر: 4203620 | 4278 بازدید | تاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۹/۰۱ ۲۰:۱۹ | 22 November 2026 دانلود ویدیو کد ویدیو کد ویدیوبرای نمایش این ویدیو در سایت خود، کد زیر را کپی کنید.کپی کدبستن متروباسهای ۲۶ متری از گمرک ترخیص شدند و راهی تهران شدند. افزودن تابناک به منابع ترجیحی گوگلتابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید https://tabnak.ir/fa/news/4203620/ گزارش خطا پسندها: 0 اشتراک گذاری برچسبها:تهرانویدیونبض خبرمتروباس مطالب مرتبطمتروباسهای ۲۶ متری در راه تهرانتاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۶/۲۸متروباسهای ۳۰۰ نفره در راه پایتختتاریخ انتشار: ۱۴۰۴/۱۱/۲۷عکس: مراسم تحویل ۱۱۰ دستگاه اتوبوس جدید برقی تهرانتاریخ انتشار: ۱۴۰۴/۰۷/۲۹معادل فارسی عجیب برای «متروباس»تاریخ انتشار: ۱۴۰۴/۰۱/۳۰مسابقه سرعت،دقت و مهارت با اتوبوس دو طبقهتاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۴/۲۰متروباس ها شنبه مي آيندتاریخ انتشار: ۱۳۸۷/۰۶/۰۶ گزارش خطای خبراگر اشتباهی در این خبر دیدید، به تحریریه اطلاع دهید. نوع مشکل: اشتباه نگارشی اشتباه محتوایی مشکل تصویر یا ویدئو سایر موارد توضیح: نام شما (اختیاری): ایمیل (اختیاری): ارسال گزارشبستن نظرات بینندگان انتشار یافته:۱ در انتظار بررسی:۰ غیرقابل انتشار:۰ ناشناس ۱۴۰۵/۰۹/۰۲ ۰۹:۳۵ +۳ −۰ پاسخ سلام. این اتوبوس های سه قسمتی در آمریکا مشکل آفرین بود و کاربرد آنها به دلیل تصادفات مکرر متوقف شد. دیدگاه خود را بنویسید سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است. در پاسخ به نام (اختیاری) ایمیل (اختیاری) نظر * ارسال برای بررسیانصراف
نظرات بینندگان
سلام. این اتوبوس های سه قسمتی در آمریکا مشکل آفرین بود و کاربرد آنها به دلیل تصادفات مکرر متوقف شد.
دیدگاه خود را بنویسید
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.