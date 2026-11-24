رئیس‌جمهور در جریان سفر فشرده به استان خراسان رضوی، پس از زیارت مضجع شریف ثامن‌الائمه (ع) ، ادای احترام به مزار رهبر شهید انقلاب و مقام شامخ شهدا ، و دیدار با تولیت آستان قدس رضوی، برنامه‌های متنوعی را در حوزه‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی دنبال کرد؛ از جمله نشست با نمایندگان، فعالان سیاسی و پیشکسوتان استان، پیگیری مسائل مرتبط با نهضت توسعه عدالت آموزشی، غرس نهال اُرس در پاسداشت میراث طبیعی، و همچنین حضور در منطقه تاریخی توس، آرامگاه حکیم ابوالقاسم فردوسی و دیدار صمیمی با ادبا، شعرا و نویسندگان خراسانی.