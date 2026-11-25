صفحه نخست»عکس»تک عکس»عکس 405بازدید پ کد خبر: 4204154 ۱۴۰۵/۰۹/۰۴ ۰۹:۲۴ عکسهای روز جهان: از دریچه تابناک منتخب عکسهای روز جهان در تابناک، مروری تصویری بر مهمترین رویدادها و لحظههای ثبتشده در نقاط مختلف جهان است؛ مجموعهای روزانه که با قابهای دقیق و تاثیرگذار، تازهترین تحولات و صحنههای دیدنی را برای مخاطبان بازتاب میدهد. دانلود همه تصاویر ⇩⊕⊙⊖ افزودن تابناک به منابع ترجیحی گوگلتابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید اشتراک گذاری لینک کوتاهکپی لینک برچسب هاعکس بین المللدریچه تابناکعکسهای روز جهان مطالب مرتبطعکسهای روز جهان: از دریچه تابناکتاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۹/۰۳عکسهای روز جهان: از دریچه تابناکتاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۹/۰۱عکسهای روز جهان: از دریچه تابناکتاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۳۰عکسهای روز جهان: از دریچه تابناکتاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۲۹ گزارش خطا گزارش خطای خبراگر اشتباهی در این خبر دیدید، به تحریریه اطلاع دهید. نوع مشکل: اشتباه نگارشی اشتباه محتوایی مشکل تصویر یا ویدئو سایر موارد توضیح: نام شما (اختیاری): ایمیل (اختیاری): ارسال گزارشبستن نظرات بینندگان هنوز دیدگاهی منتشر نشده است. دیدگاه خود را بنویسید سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است. در پاسخ به نام (اختیاری) ایمیل (اختیاری) نظر * ارسال برای بررسیانصراف
نظرات بینندگان
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.