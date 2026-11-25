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عکس: آسمان مهآلود و کاهش شدید دید افقی در خوزستان
با صدور هشدار سطح نارنجی هواشناسی خوزستان، پدیده مه غلیظ و آلودگی، صبح چهارشنبه دید افقی در برخی شهرهای این استان از جمله اهواز، آبادان و ماهشهر را به ۵۰ تا ۱۰۰ متر رساند.
با صدور هشدار سطح نارنجی هواشناسی خوزستان، پدیده مه غلیظ و آلودگی، صبح چهارشنبه دید افقی در برخی شهرهای این استان از جمله اهواز، آبادان و ماهشهر را به ۵۰ تا ۱۰۰ متر رساند.
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