مراسم تشییع و خاکسپاری پیکر زنده‌یاد غلامرضا نیکخواه، بازیگر پیشکسوت سینما، تئاتر و تلویزیون، صبح امروز چهارشنبه ۴ آذرماه ۱۴۰۵، با حضور جمعی از هنرمندان، خانواده و علاقه‌مندان وی در قطعه هنرمندان بهشت زهرا (س) تهران برگزار شد. غلامرضا نیکخواه، متولد یکم فروردین‌ماه ۱۳۲۷ در بوشهر، از بازیگران باسابقه آثار طنز ایران بود که فعالیت هنری خود را از تئاتر آغاز کرد و با نقش‌آفرینی در مجموعه‌هایی همچون «نوروز ۷۲» ، «مرد هزارچهره» ، «بزنگاه» و «قهوه تلخ» شناخته شد. وی روز دوشنبه ۲ آذرماه ۱۴۰۵، در حالی که برای شرکت در مراسم درگذشت برادرش به شیراز سفر کرده بود، بر اثر ایست قلبی در سن ۷۸ سالگی درگذشت.