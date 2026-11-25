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خودروی برقی بی وای دی | BYD از مرز سرعت ۵۰۰ کیلومتر بر ساعت عبور کرد و رکوردشکنی کرد. ابرخودروی برقی «یانگ‌وانگ U۹ اکستریم» ساخت شرکت چینی BYD با ثبت سرعت ۵۰۳.۱۷ کیلومتر بر ساعت، رکورد تازه‌ای در سرعت خودروهای تولیدی به جا گذاشت. این خودرو با قدرت ۲۹۷۷ اسب بخار، در هر ثانیه حدود ۱۴۰ متر حرکت می‌کند. آزمایش سرعت در مسیری بسته در ابوظبی انجام شده و قرار است تنها ۳۰ دستگاه از این مدل تولید شود. لحظات ثبت رکورد سرعت این خودرو را می‌بینید.