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عبدالرضا هلالی با بیان آنکه به واسطه آنکه احساس می‌کردند او خطری برای اسلام است، در هیات چیزخورش کردند و او یک سال صدایش را از دست داد، تاکید کرد که پیامک دادند روزگارت را سیاه می‌کنیم! هلالی می‌گوید شخصی که این کار را کرد می‌شناسد و در دولت احمدی نژاد به واسطه اختلاس به زندان افتاده بود و مریضی گرفته بود. روایت این مداح را می‌بینید و می‌شنوید.