صفحه نخست»عکس»طبیعت»عکس 513بازدید پ کد خبر: 4204515 ۱۴۰۵/۰۹/۰۵ ۲۳:۲۷ عکس: پائیز زیبای راهآهن شمال پلهای تاریخی و زیبای راهآهن شمال دانلود همه تصاویر ⇩ افزودن تابناک به منابع ترجیحی گوگلتابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید اشتراک گذاری لینک کوتاهکپی لینک برچسب هاراه آهنطبیعتپل های تاریخیایران من مطالب مرتبطعکس: فلامینگوهای مهاجر در دریاچه مهارلوتاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۳۰وقتی هرمز به مشکل میخورد، کامیونها باید بار ایران را بکشندتاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۲۴تصاویر تماشایی از سوباتان برفیتاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۱۹ گزارش خطا گزارش خطای خبراگر اشتباهی در این خبر دیدید، به تحریریه اطلاع دهید. نوع مشکل: اشتباه نگارشی اشتباه محتوایی مشکل تصویر یا ویدئو سایر موارد توضیح: نام شما (اختیاری): ایمیل (اختیاری): ارسال گزارشبستن نظرات بینندگان هنوز دیدگاهی منتشر نشده است. دیدگاه خود را بنویسید سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است. در پاسخ به نام (اختیاری) ایمیل (اختیاری) نظر * ارسال برای بررسیانصراف
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