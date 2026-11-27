با وجود محدودیت‌های تحمیل‌شده بر تردد دریایی در بنادر جنوبی، بنادر شمالی ایران در سواحل دریای خزر به یکی از مسیرهای مهم پشتیبانی تجارت خارجی و تأمین کالاهای اساسی کشور تبدیل شده‌اند. افزایش بیش از ۹۰ درصدی تخلیه کالاهای اساسی در این بنادر، از تقویت ظرفیت‌های لجستیکی و نقش‌آفرینی آن‌ها در تداوم جریان تجارت دریایی ایران حکایت دارد؛ ظرفیتی که نشان می‌دهد شبکه تجاری کشور با اتکا به مسیرهای جایگزین، همچنان فعال و پویاست.