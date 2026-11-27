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وقایع اتفاقیه
تصاویر تاریخی ارتش نازی حین عقب نشینی
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تصاویر تاریخی از سربازان آلمانی حین عقب نشینی و پیش از شکست بزرگ که در حال انهدام و تخریب خطوط ریلی هنگام عقبنشینی هستند را میبینید.
وقایع اتفاقیه
تصاویر تاریخی از سربازان آلمانی حین عقب نشینی و پیش از شکست بزرگ که در حال انهدام و تخریب خطوط ریلی هنگام عقبنشینی هستند را میبینید.
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