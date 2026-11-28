با وجود خطرات مرگبار سفرهای دریایی و تشدید کنترل‌های مرزی، رویای دستیابی به کار و زندگی بهتر در اروپا همچنان جوانان ساحل‌نشین سنگال را وادار می‌کند تا قایق‌های خود را به دل اقیانوس اطلس بزنند. اروپا برای این جوانان «بهشت» نیست، بلکه یک «شرط‌بندی مرگبار» است. بسیاری از آن‌ها در اروپا نه به رفاه می‌رسند و نه به آرامش، بلکه در چرخه‌ای از کار سخت، تنهایی و ترس گیر می‌افتند. اما تا زمانی که در کشورهای مبدأ (مثل سنگال) شرایط اقتصادی بهبود نیابد و منابع بومی آن‌ها (مثل شیلات) محافظت نشود، این جریان مهاجرت با وجود تمام تراژدی‌های انسانی‌اش ادامه خواهد داشت.