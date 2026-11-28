از «زندان» خرس‌های قطبی در شمال دور تا جوجه‌پنگوئن‌های تازه‌متولدشده و انتقام‌گیری بوقلمون‌ها، این مجموعه، برگزیده بهترین عکس‌های حیات‌وحش هفته از سراسر جهان است؛ قاب‌هایی که گاه طنزآمیز و گاه هشداردهنده، رابطه انسان و طبیعت را روایت می‌کنند.