صفحه نخست»عکس»طبیعت»عکس 1068بازدید پ کد خبر: 4204818 ۱۴۰۵/۰۹/۰۷ ۱۴:۴۵ عکس: جلوههایی از حیاتوحش جهان از «زندان» خرسهای قطبی در شمال دور تا جوجهپنگوئنهای تازهمتولدشده و انتقامگیری بوقلمونها، این مجموعه، برگزیده بهترین عکسهای حیاتوحش هفته از سراسر جهان است؛ قابهایی که گاه طنزآمیز و گاه هشداردهنده، رابطه انسان و طبیعت را روایت میکنند. دانلود همه تصاویر ⇩ افزودن تابناک به منابع ترجیحی گوگلتابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید اشتراک گذاری لینک کوتاهکپی لینک برچسب هاحیات وحشعکس بین المللعکس طبیعت مطالب مرتبطعکس: عسلگیری از صخرههای هیمالیاتاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۲۹عکس: جلوه هایی از حیاتوحش جهانتاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۲۲عکس: جلوههایی از حیاتوحش جهانتاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۱۶ گزارش خطا گزارش خطای خبراگر اشتباهی در این خبر دیدید، به تحریریه اطلاع دهید. نوع مشکل: اشتباه نگارشی اشتباه محتوایی مشکل تصویر یا ویدئو سایر موارد توضیح: نام شما (اختیاری): ایمیل (اختیاری): ارسال گزارشبستن نظرات بینندگان هنوز دیدگاهی منتشر نشده است. دیدگاه خود را بنویسید سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است. در پاسخ به نام (اختیاری) ایمیل (اختیاری) نظر * ارسال برای بررسیانصراف
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