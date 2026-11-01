تظاهرات اعتراضی جوانان در سراسر اروپا برای سومین هفته متوالی ادامه یافت؛ صدها هزار تن از جوانان فرانسوی در اعتراض به وضعیت معیشتی و آموزشی به خیابان آمدند و هم‌زمان تظاهرات مشابهی در آلمان، پرتغال و آلبانی برگزار شد.