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کد خبر: 100000050 بازدید: 393

عکس: بازگشت جوانان اروپایی به خیابان‌ها

تظاهرات اعتراضی جوانان در سراسر اروپا برای سومین هفته متوالی ادامه یافت؛ صدها هزار تن از جوانان فرانسوی در اعتراض به وضعیت معیشتی و آموزشی به خیابان آمدند و هم‌زمان تظاهرات مشابهی در آلمان، پرتغال و آلبانی برگزار شد.

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اروپااعتراضاتعکس بین الملل

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