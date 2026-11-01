عکس•بین الملل کد خبر: 100000050 بازدید: 393 ۱۴۰۵/۰۸/۱۰ ۱۷:۳۲ عکس: بازگشت جوانان اروپایی به خیابانها تظاهرات اعتراضی جوانان در سراسر اروپا برای سومین هفته متوالی ادامه یافت؛ صدها هزار تن از جوانان فرانسوی در اعتراض به وضعیت معیشتی و آموزشی به خیابان آمدند و همزمان تظاهرات مشابهی در آلمان، پرتغال و آلبانی برگزار شد. دانلود همه تصاویر ⇩⊕⊙⊖ ۱ (۳۵)۱ (۳۴)۱ (۳۳)۱ (۳۲)۱ (۳۱)۱ (۳۰)۱ (۲۹)۱ (۲۸)۱ (۲۷)۱ (۲۶)۱ (۲۵)۱ (۲۴)۱ (۲۳)۱ (۲۲)۱ (۲۱)۱ (۲۰)۱ (۱۹)۱ (۱۸)۱ (۱۷)۱ (۱۶)۱ (۱۵)۱ (۱۴)۱ (۱۳)۱ (۱۲)۱ (۱۱)۱ (۱۰)۱ (۹)۱ (۸)۱ (۷)۱ (۶)۱ (۵)۱ (۴)۱ (۳)۱ (۲)۱ (۱) تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنیدافزودن تابناک به منابع ترجیحی گوگل اشتراک گذاری لینک کوتاهکپی لینک برچسب هااروپااعتراضاتعکس بین الملل گزارش خطا گزارش خطای خبراگر اشتباهی در این خبر دیدید، به تحریریه اطلاع دهید. نوع مشکل: اشتباه نگارشی اشتباه محتوایی مشکل تصویر یا ویدئو سایر موارد توضیح: نام شما (اختیاری): ایمیل (اختیاری): ارسال گزارشبستن نظر شماسایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.نامایمیل* نظر در پاسخ به لغو پاسخارسال
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