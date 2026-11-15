چطور از گوگل جمینای نتایج بهتری بگیریم؟

این ترفندها و نکات به شما کمک می‌کنند تا درخواست‌های دقیق‌تری از جمینای داشته باشید و پاسخ‌های بهتری دریافت کنید.

به گزارش تابناک؛ پیدا کردن موتور جست‌وجوی هوش مصنوعی مناسب می‌تواند دشوار باشد. برجسته‌ترین ابزار هوش مصنوعی گوگل، جمینای (Gemini) است؛ یک دستیار هوشمند که برای ارائه پاسخ‌های مفید و مختصر طراحی شده و در انجام کارهای روزمره نیز به کاربران کمک می‌کند. اگرچه این ابزار به اندازه برخی چت‌بات‌ها امکانات متنوعی ندارد، اما یکپارچگی آن با برنامه‌ها و اکوسیستم گوگل، جمینای را به رقیبی جدی برای کلود (Claude) و چت‌جی‌پی‌تی (ChatGPT) تبدیل کرده است.

به نقل از انگجت، جمینای در صورت استفاده صحیح، ابزار قدرتمندی است و برای بهره‌برداری بهتر از قابلیت‌های آن، باید تنظیمات و نحوه استفاده از آن را بهینه کرد.

گوگل جمینای راهی آسان برای پاسخ‌گویی به پرسش‌های عمومی و تحقیق درباره موضوعات مختلف فراهم می‌کند. این ابزار به‌ویژه در کنار موتور جست‌وجوی گوگل و سایر محصولات این شرکت می‌تواند کاربردی باشد. نخستین قدم برای استفاده بهتر از جمینای، اتصال آن به برنامه‌های مورد استفاده شما است.

کاربران می‌توانند از طریق بخش شخصی‌سازی (Customization) در منوی جمینای، برنامه‌های پرکاربرد خود را مستقیما به این دستیار هوش مصنوعی متصل کنند. توصیه می‌شود این کار را انجام دهید تا جمینای بتواند بخشی از فرایندهای کاری روزمره شما را ساده‌تر و سریع‌تر کند.

چگونه درخواست‌های مؤثرتری از جمینای داشته باشیم؟

درخواست‌ها یا همان پرامپت‌ها (Prompts) ، اساس عملکرد هر دستیار هوش مصنوعی هستند و جمینای گوگل نیز از این قاعده مستثنی نیست.

توصیه‌های معمول درباره نوشتن پرامپت در اینجا نیز کاربرد دارند؛ به این معنا که درخواست‌های دقیق و جزئی همراه با دستورالعمل‌ها و اطلاعات زمینه‌ای، معمولا نتایج بسیار بهتری نسبت به درخواست‌های کلی و مبهم ارائه می‌دهند.

باید به خاطر داشت که می‌توان نحوه عملکرد هوش مصنوعی را تغییر داد؛ از جمله شخصیت آن و شیوه‌ای که پاسخ‌ها را ارائه می‌کند. برای نوشتن پرامپت موثر در جمینای، بهتر است ابتدا نقش مورد انتظار خود را برای آن مشخص کنید. آیا می‌خواهید مانند یک دوست صمیمی با شما صحبت کند، نقش یک مربی را داشته باشد یا به‌عنوان متخصصی حرفه‌ای در یک حوزه مشخص پاسخ دهد؟

اگر برای طراحی درخواست‌های مناسب ایده‌ای ندارید، می‌توانید محدودیت‌هایی برای جمینای تعیین کنید. محدود کردن منابع مورد استفاده و مشخص کردن شیوه ارائه پاسخ‌ها، راهی مناسب برای تنظیم سریع خروجی این ابزار متناسب با نیازهای شما است.

همچنین می‌توانید از طریق قابلیت «مهارت‌ها» (Skills) ، پاسخ‌های جمینای را شخصی‌سازی کنید. مهارت‌ها در واقع پرامپت‌هایی هستند که امکان ذخیره‌سازی و اجرای آن‌ها با استفاده از یک فرمان کوتاه اسلش (/) وجود دارد.

فهرست این مهارت‌ها در بخش شخصی‌سازی قرار دارد. گوگل به‌صورت پیش‌فرض چند مهارت آماده ارائه می‌دهد، اما کاربران می‌توانند مهارت‌های اختصاصی خود را نیز بسازند و هر زمان که نیاز داشتند، آن‌ها را اجرا کنند.

پیشنهاد می‌شود برای نقش‌های مختلفی که از جمینای انتظار دارید، مهارت‌های جداگانه‌ای ایجاد کنید. به این ترتیب، دیگر نیازی نیست برای تغییر نقش و نوع عملکرد جمینای، میان زبانه‌های مختلف جابه‌جا شوید و تنها با وارد کردن فرمان مربوطه می‌توانید آن را متناسب با نیاز خود تنظیم کنید.

نکاتی برای استفاده بهتر از گوگل جمینای

جمینای چند قابلیت و تنظیم مختلف برای مدیریت پاسخ‌ها در اختیار کاربران قرار می‌دهد.

هنگام شروع یک گفت‌وگوی جدید با جمینای می‌توانید با کلیک روی علامت مثبت (+) در کنار کادر گفت‌وگو، تنظیمات و گزینه‌های مختلف را مشاهده کنید.

چند گزینه نخست امکان بارگذاری اسناد و تصاویر را فراهم می‌کنند، اما قابلیت‌های مهم‌تر در بخش پایینی این منو قرار دارند: «تحقیق عمیق» (Deep Research) و «یادگیری هدایت‌شده» (Guided Learning).

قابلیت تحقیق عمیق، جمینای را به ابزاری تخصصی‌تر برای بررسی موضوعات تبدیل می‌کند. در این حالت، از هوش مصنوعی خواسته می‌شود پیش از ارائه پاسخ، منابع متعددی را درباره موضوع موردنظر بررسی کند.

این قابلیت برای دریافت پاسخ‌های دقیق و مفصل درباره موضوعات تخصصی و کمتر شناخته‌شده بسیار کاربردی است؛ موضوعاتی که ممکن است پیدا کردن اطلاعات کافی درباره آن‌ها از طریق جست‌وجوی معمولی دشوار باشد.

در مقابل، قابلیت یادگیری هدایت‌شده برای افرادی طراحی شده است که قصد یادگیری یک موضوع جدید را دارند و می‌خواهند از جمینای به‌عنوان راهنمای آموزشی و ابزار کمک‌درسی استفاده کنند.

از آنجا که الگوریتم‌های هوش مصنوعی دائما در حال پیشرفت و تغییر هستند، احتمالا جمینای تنها چت‌باتی نیست که از آن استفاده می‌کنید. گوگل نیز به این موضوع توجه داشته و امکان انتقال تاریخچه گفت‌وگوهای سایر چت‌بات‌های هوش مصنوعی به جمینای را فراهم کرده است.

برای استفاده از این قابلیت، ابتدا باید اطلاعات گفت‌وگوهای خود را از چت‌بات‌های دیگر دریافت و ذخیره کنید. سپس وارد بخش تنظیمات جمینای شوید و اطلاعات ذخیره‌شده را به آن منتقل کنید. این کار به شخصی‌سازی پاسخ‌های جمینای کمک می‌کند و به این دستیار هوش مصنوعی امکان می‌دهد از همان ابتدا، اطلاعات و سابقه‌ای از تعاملات قبلی شما در اختیار داشته باشد.