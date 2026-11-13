ویدیوی مقایسه جنجالی غیرت فردوسی پور با سگ!

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پس از عدم ایستادن فردوسی پور به احترام سرود ملی در مراسم حمید علیدوستی، ویدیویی جنجالی در فضای مجازی وایرال و بحث برانگیز شده که با اشاره به رفتار یک سگ در مقابل سرود ملی، به مقایسه غیرت فردوسی پور با سگ نسبت سرود ملی پرداخته است! این ویدیو را ببینید و نظرتان را درباره این مقایسه با ما در میان بگذارید.