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نبض خبر
ویدیوی الناز شاکردوست که در مراسم جیرانی اجازه پخش نگرفت!
در مراسم بزرگداشت فریدون جیرانی قرار بود ویدیویی از الناز شاکردوست یکی از بازیگرانی که با او همکاریهای موثر داشته، پخش شود اما اصغر نعیمی مجری مراسم گفت که امکان پخش فراهم نشده و در فضای مجازی دیده خواهد شد و سپس در صفحه کانون کارگردانان سینمای ایران منتشر شد. ویدیویی که شاکردوست منتشر کرده را با این توضیح میبینید که با توجه به بیحجاب بودن این بازیگر زن، ویدیو زوم شده است.
دیدگاهها (3)
حجابت کو خانم شاکردوست؟؟؟
امثال الناز شاکر دوست برای کشور خطری ندارند. از هر جهت هنری . امنیتی. اخلاقی هرطور کا فکر کنیم اگر او و امثال او درداخل کشور باشند بهتر است تا خارج کشور باشند. به هنرمندان سخت نگیریم آنها کمی با ما تفاوت دارند.
چه بهتر
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