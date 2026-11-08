ویدیوی الناز شاکردوست که در مراسم جیرانی اجازه پخش نگرفت!

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در مراسم بزرگداشت فریدون جیرانی قرار بود ویدیویی از الناز شاکردوست یکی از بازیگرانی که با او همکاری‌های موثر داشته، پخش شود اما اصغر نعیمی مجری مراسم گفت که امکان پخش فراهم نشده و در فضای مجازی دیده خواهد شد و سپس در صفحه کانون کارگردانان سینمای ایران منتشر شد. ویدیویی که شاکردوست منتشر کرده را با این توضیح می‌بینید که با توجه به بی‌حجاب بودن این بازیگر زن، ویدیو زوم شده است.