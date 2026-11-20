دونالد ترامپ با تأکید بر اینکه آمریکا توافق جعلی با ایران نمی‌خواهد، مدعی شد تهران خواهان توافق است، اما حاضر به پذیرش شروط واشنگتن نیست.

به گزارش تابناک؛ دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در اظهاراتی درباره سفر اخیر خود به منطقه آسیا و اقیانوسیه و مذاکرات با ایران، گفت قیمت سوخت در آمریکا به روند حل‌وفصل مسائل با تهران بستگی دارد. او در عین حال مدعی شد ایران خواهان توافق است، اما شروط واشنگتن را نمی‌پذیرد.

ترامپ با اشاره به سفر خود به منطقه آسیا و اقیانوسیه گفت: «مهم‌ترین سفرم به منطقه آسیا و اقیانوسیه را انجام دادم و توافق‌های زیادی منعقد کردیم و ابتکارهایی را پیش بردیم که هدفشان تحقق امنیت و صلح است.»

رئیس‌جمهور آمریکا همچنین درباره قیمت سوخت در این کشور پیش‌بینی کرد که روند کاهش قیمت‌ها در آینده سریع‌تر شود. او گفت: «قیمت سوخت در دوره پیش رو با سرعت بیشتری کاهش خواهد یافت.»

رئیس‌جمهور آمریکا در بخش دیگری از اظهاراتش گفت واشنگتن به دنبال توافقی واقعی با ایران است، نه توافقی صوری. او اظهار داشت: «ما خواهان یک توافق واقعی با ایران هستیم، نه یک توافق جعلی.»

منبع: فارس



