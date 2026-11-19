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حسن رحیم پور ازغدی درباره آنهایی که خواستار توافق هستند و از «زندگی کردن» مردم می‌گویند، با طعنه به دولتی که ظاهراً منظورش حسن روحانی است، گفت: «آنهایی که اول انقلاب گدا بودند و امروز شکم دو متری دارند؛ شعار نه به جنگ می‌دهند. مگر ما جنگ راه انداختیم؟!» اظهارات رحیم پور را می‌بینید و می‌شنوید.