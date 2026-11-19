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نبض خبر
اول انقلاب گدا بودید، امروز شکمهایتان دو متر آمده جلو!
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حسن رحیم پور ازغدی درباره آنهایی که خواستار توافق هستند و از «زندگی کردن» مردم میگویند، با طعنه به دولتی که ظاهراً منظورش حسن روحانی است، گفت: «آنهایی که اول انقلاب گدا بودند و امروز شکم دو متری دارند؛ شعار نه به جنگ میدهند. مگر ما جنگ راه انداختیم؟!» اظهارات رحیم پور را میبینید و میشنوید.
نظرات بینندگان
رسایی ده روز زندان بوده شکموووو
خودت رو هم تو آینه نگاه کنی بد نیست.دیگ به دیگ میگه رویت سیاه
یعنی روحانی که خانه هزار هزار میلیاردی داره یا ظرریف یا زیباکلام با کسی که کلا سرمایش ده میلیارد هم نیمشه مقایسه میکنی اونم بخاطر گرون شدن مسکن در دولت روحانی و پزشکیان
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