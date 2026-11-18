نبض خبر

همزمان با افزایش گمانه زنی‌ها درباره یک موج تازه حملات آمریکا و اسرائیل به ایران، دادگاهی در آمریکا آصف مرچنت شهروند پاکستانی متهم به طراحی نقشه ترور مقام‌های بلندپایه آمریکایی از جمله دونالد ترامپ، جو بایدن و نیکی هیلی به عنوان مامور سپاه پاسداران را به ۲۷ سال و نیم زندان محکوم کرد. در گزارش شبکه سی‌بی‌اس نیوز، جزئیاتی از دفاعیات وکلای مرچنت، ادعاهای دادستان‌ها و چگونگی ورود مأموران مخفی اف‌بی‌آی به این پرونده مطرح شده است. به نظر می‌رسد این حرکت خطرناک برای جهت دهی به افکارعمومی است که به شدت مخالف جنگ با ایران هستند و هدف از این پروژه‌ها دیوسازی از ایران در افکارعمومی آمریکاست. گزارش این شبکه آمریکایی را با ترجمه اختصاصی تابناک ببینید.