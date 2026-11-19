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پس از ادعاهای مطرح شده درباره احتمال حمله میکروبی، شیمیایی یا رادیو اکتیویی ایران به آمریکا که از سوی ایران تکذیب شد، شبکه 14 تلویزیون اسرائیل حامی بنیامین نتانیاهو طی دو روز اخیر با مانور روی بخشی از اظهارات مصطفی خوش چشم در شبکه افق صداوسیما سعی کرد تا ایران را متهم به حمله شیمیایی و میکروبی کند. کانال 14 اسرائیل در همراه با این ویدیو نوشت: «Iranian officials have denied U.S. intelligence reports alleging that Tehran is planning a chemical weapon or radioactive attack in Washington, D.C. Meanwhile, Iranian state television airs senior IRGC analyst Mostafa Khoshcheshm explicitlydiscussing the deployment of covert biological warfare targeting American civilians | مقامات ایرانی گزارش‌های اطلاعاتی ایالات متحده را که مدعی‌اند تهران قصد انجام حمله‌ای با استفاده از سلاح‌های شیمیایی یا مواد رادیواکتیو در واشنگتن دی‌سی را دارد، تکذیب کرده‌اند. در همین حال، تلویزیون دولتی ایران مصطفی خوش‌چشم، تحلیلگر ارشد سپاه پاسداران را نشان می‌دهد که به‌صراحت درباره به‌کارگیری جنگ بیولوژیک پنهان علیه غیرنظامیان آمریکایی صحبت می‌کند.»