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حجت الاسلام سید عبدالفتاح نواب مؤسس دانشگاه ادیان و مذاهب درباره بمباران سنگین ایران گفت: «... با فرض اینکه بی ۵۲ آمریکا، ایران را صدبار بمباران کنند بازهیچ اتفاقی برای کشور نمی‌افتد و آب از آب تکان نمی‌خورد....ایران و تهران به حدی بزرگ هستند که اثر بمباران‌های آمریکا در حد چند خش خواهد بود... قدرت ایران به حدی افزایش یافته که دشمنِ دشمنِ دشمن ما هم به آن اعتراف می‌کنند.» اظهارات نواب را می‌بینید و می‌شنوید.