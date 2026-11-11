ویدیوی مهم درباره استیضاح پیت هگست

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سارا جیکوبز نماینده دموکرات کنگره آمریکا با بازنشر بخشی از درگیری لفظی‌اش با پیت هگست در جلسه استماع کنگره که در نهم اردیبهشت 1405 برای پاسخ خواهی از پیت هگست وزیر جنگ آمریکا درباره حمله به ایران برگزار شد، نوشت: «شش ماه از این جلسه استماع می‌گذرد و «پیت هگست» (وزیر پیشنهادی) همچنان فاقد صلاحیت، نامناسب و برای نیروهای نظامی و کشورمان خطرناک است. بی‌صبرانه منتظرم تا همین هفته با رأی «مثبت» خود، از استیضاح او حمایت کنم.» ویدیویی که جیکوبز منتشر کرده را با ترجمه اختصاصی تابناک می‌بینید و می‌شنوید.