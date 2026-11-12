افشای هویت و تصاویر برادر نامشروع رضا پهلوی

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محمد خردادیان که با سهراب محوی فرزند نامشروع و همجنس گرای محمدرضا پهلوی و برادر رضا پهلوی ارتباط داشته، برای نخستین بار ضمن فاش کردن این ماجرا، جزئیات جالب و ویدیوهای خصوصی از او را برای نخستین بار فاش کرد. روایت خردادیان که در مصاحبه با امیر قاسمی در لس آنجلس مطرح شده و با توجه به نوع مواجهه حقوقی با چنین مسائلی در آمریکا نمی‌تواند به سادگی از آن گذشت را می‌بینید و می‌شنوید.