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محکومیت قطعی رئیس سابق یک فدراسیون به دو سال حبس
رئیس سابق یک فدراسیون به دو سال حبس تعزیری، انفصال دائم از خدمات دولتی و پرداخت جزای نقدی محکوم شد.
به گزارش تابناک، بر اساس مفاد رأی صادرشده از مرجع قضایی، رئیس سابق یک فدراسیون که چالشهایی هم با وزارت ورزش داشت، به تحمل دو سال حبس تعزیری و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم شده است.
همچنین در این حکم، پرداخت جزای نقدی معادل دو برابر قیمت ارز موضوع پرونده در زمان وقوع بزه پیشبینی شده که میزان آن بر اساس مفاد کیفرخواست و پاسخ استعلام از بانک مرکزی تعیین خواهد شد.
در متن حکم تصریح شده است که رأی صادرشده قطعی است.
صدور این حکم در شرایطی صورت گرفته که موضوع شفافیت مالی، صیانت از منابع عمومی و رسیدگی به تخلفات احتمالی در فدراسیونهای ورزشی از جمله مسائل مورد توجه در مدیریت ورزش کشور بوده است.
منبع: ایسنا
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