آقای پزشکیان اتاق تاریک نمایش تصویر ضعف است / هنر، روشن نگه داشتن چراغ خانههاست
انتشار تصاویر مصاحبه تلویزیونی رئیسجمهور در اتاقی تاریک و سرد، در حالیکه کاپشن به تن دارد، به جای آنکه نماد مدیریت بحران باشد، بیشتر سهل انگاری درباره مسئولیت دولت در تامین نیازهای اساسی مردم را نمایان میکند.
به گزارش تابناک، صداوسیما در محل کار رئیس جمهور با او مصاحبه کرد؛ تصاویری که در آن، اتاقی تاریک و سرد دیده میشد و پزشکیان نیز با کاپشن در مقابل دوربین قرار داشت.
قرار بود این تصویر، نشانه همراهی رئیسجمهور با مردم در شرایط دشوار و ضرورت صرفهجویی در مصرف انرژی باشد؛ اما آیا واقعا نمایش خاموشی در محل کار رئیسجمهور، آن هم در شرایطی که کشور همچنان در جنگی سخت و پرهزینه قرار دارد، پیام درستی به جامعه و خارج از مرزها مخابره میکند؟
سادهزیستی و همراهی با مردم قابل احترام است، اما تبدیل کمبود امکانات به یک نمایش رسانهای نه فرهنگسازی است و نه نشانه اقتدار.
در شرایطی که ترامپ از آن سوی دنیا علیه ایران رجزخوانی میکند و دشمن در پی ارزیابی توان و اراده کشور است، انتشار چنین تصاویری بهجای نمایش تابآوری، تصویری از ضعف و ناتوانی در مدیریت زیرساختها است. کشوری که ادر یک جنگ تمام عیار قرار دارد و در برابر فشارهای خارجی ایستادگی کرده، باید تصویر مدیریت، اقتدار و توان عبور از بحران را به نمایش بگذارد؛ نه اینکه اتاق تاریک رئیسجمهورش به سوژهای برای قضاوت درباره وضعیت انرژی کشور تبدیل شود.
اگر قرار است پیام صرفهجویی منتقل شود، راههای مؤثرتر و سنجیدهتری برای آن وجود دارد؛ ضرورتی ندارد کمبود برق به یک صحنه تلویزیونی تبدیل شود.
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نکته مهمتر اینکه مسئولیت دولت، وزارت نیرو و دستگاههای اجرایی، تأمین برق و آب مورد نیاز مردم و مدیریت درست منابع است. نمیتوان از یک سو با کمبود انرژی مواجه بود و از سوی دیگر، به جای پاسخگویی درباره ریشه مشکلات و برنامه حل آنها، خاموشی را به نماد همراهی با مردم تبدیل کرد.
مردم از دولت انتظار دارند شبکه برق پایدار، زیرساختهای مطمئن و برنامهای روشن برای عبور از ناترازیها داشته باشند؛ نه اینکه کمکاریها یا ضعفهای مدیریتی پشت صحنههایی از خاموشی و کاپشنپوشیدن پنهان شود.
رئیسجمهور اگر میخواهد فرهنگ مصرف بهینه را ترویج کند، باید از مدیریت هوشمندانه، اصلاح الگوی مصرف و مقابله با اتلاف انرژی سخن بگوید و نتیجه آن را در زندگی مردم نشان دهد.
صرفهجویی با ناتوانی در تامین انرژی یکی نیست و سادهزیستی هم نباید جایگزین پاسخگویی شود. در شرایط حساس کشور، هر تصویری که از سوی بالاترین مقام اجرایی مخابره میشود، پیامد و معنای سیاسی دارد؛ بنابراین بهتر است دولت به جای نمایش اتاق تاریک، توان روشن نگه داشتن چراغ خانهها و اداره کشور را به نمایش بگذارد.
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نظرات بینندگان
هر ایرانی وظیفه خود بداند که در مصرف انرژی صرفه جویی بکند قابل احترام است. من و شما هم در اتاقی که مشغول کار هستیم اگر نیاز باشد یک لامپ یا چراغ مطالعه روشن میکنیم . ولی تابناک این رفتار رئیس جمهور را به سخره گرفته. رفتار هر انسان برای خوش قابل قبول است که انجام میدهد ولی قضاوت در رفتارها بستگی به دیدگاه منفی یا مثبت ما است. لذا نگاه ها را منفی نکنیم. و از قضاوت پرهیز کنیم. خدا همه را هدایت کند
اقای رییس جمهور شما به عنوان یک رییس جمهور باید بهترین رو داشته باشی و برای مردم هم بهرترین رو فراهم کنی تو مملکت با این همه نعمت پس کی دیگه باید زندگی کنیم البته که شما ها با این اقتصاد پلشت مشکلی ندارید و کسری ها رو از گوش مردم میکشید بیرون
اخر این چه دیدگاهی است که شان جمهوری اسلامی و اقتدارش را این چنین به سخره می گیرد ، با مملکت داری با این دست فرمان قعر چاه است اقای پزشکیان به خود بیا ضعف و ندارم نداریم ایران را ویران می کند اقتدار نظام را از بین می برد دست بر دار و کار را به کاردانش بسپار تو که نمی توانی استعفا بده تو بدرد ریاست جمهوری نمی خوری اقای محترم و برو به طبابت و دکترای قلب و عروق بیمارانت برس که این کار از اوجب واجبات است و یک ایران را نجات بده با این جعفر ها و ...... ره به جایی نخواهی برد
چرا همیشه میخواین توو کمبود و بدبختی زندگی کنین؟ مملکت با این همه منابع
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