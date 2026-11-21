انتشار تصاویر مصاحبه تلویزیونی رئیس‌جمهور در اتاقی تاریک و سرد، در حالیکه کاپشن به تن دارد، به‌ جای آنکه نماد مدیریت بحران باشد، بیشتر سهل انگاری درباره مسئولیت دولت در تامین نیازهای اساسی مردم را نمایان می‌کند.

به گزارش تابناک، صداوسیما در محل کار رئیس‌ جمهور با او مصاحبه کرد؛ تصاویری که در آن، اتاقی تاریک و سرد دیده می‌شد و پزشکیان نیز با کاپشن در مقابل دوربین قرار داشت.

قرار بود این تصویر، نشانه همراهی رئیس‌جمهور با مردم در شرایط دشوار و ضرورت صرفه‌جویی در مصرف انرژی باشد؛ اما آیا واقعا نمایش خاموشی در محل کار رئیس‌جمهور، آن هم در شرایطی که کشور همچنان در جنگی سخت و پرهزینه قرار دارد، پیام درستی به جامعه و خارج از مرزها مخابره می‌کند؟

ساده‌زیستی و همراهی با مردم قابل احترام است، اما تبدیل کمبود امکانات به یک نمایش رسانه‌ای نه فرهنگ‌سازی است و نه نشانه اقتدار.

در شرایطی که ترامپ از آن سوی دنیا علیه ایران رجزخوانی می‌کند و دشمن در پی ارزیابی توان و اراده کشور است، انتشار چنین تصاویری به‌جای نمایش تاب‌آوری، تصویری از ضعف و ناتوانی در مدیریت زیرساخت‌ها است. کشوری که ادر یک جنگ تمام عیار قرار دارد و در برابر فشارهای خارجی ایستادگی کرده، باید تصویر مدیریت، اقتدار و توان عبور از بحران را به نمایش بگذارد؛ نه اینکه اتاق تاریک رئیس‌جمهورش به سوژه‌ای برای قضاوت درباره وضعیت انرژی کشور تبدیل شود.

اگر قرار است پیام صرفه‌جویی منتقل شود، راه‌های مؤثرتر و سنجیده‌تری برای آن وجود دارد؛ ضرورتی ندارد کمبود برق به یک صحنه تلویزیونی تبدیل شود.

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نکته مهم‌تر اینکه مسئولیت دولت، وزارت نیرو و دستگاه‌های اجرایی، تأمین برق و آب مورد نیاز مردم و مدیریت درست منابع است. نمی‌توان از یک سو با کمبود انرژی مواجه بود و از سوی دیگر، به جای پاسخ‌گویی درباره ریشه مشکلات و برنامه حل آنها، خاموشی را به نماد همراهی با مردم تبدیل کرد.

مردم از دولت انتظار دارند شبکه برق پایدار، زیرساخت‌های مطمئن و برنامه‌ای روشن برای عبور از ناترازی‌ها داشته باشند؛ نه اینکه کم‌کاری‌ها یا ضعف‌های مدیریتی پشت صحنه‌هایی از خاموشی و کاپشن‌پوشیدن پنهان شود.

رئیس‌جمهور اگر می‌خواهد فرهنگ مصرف بهینه را ترویج کند، باید از مدیریت هوشمندانه، اصلاح الگوی مصرف و مقابله با اتلاف انرژی سخن بگوید و نتیجه آن را در زندگی مردم نشان دهد.

صرفه‌جویی با ناتوانی در تامین انرژی یکی نیست و ساده‌زیستی هم نباید جایگزین پاسخ‌گویی شود. در شرایط حساس کشور، هر تصویری که از سوی بالاترین مقام اجرایی مخابره می‌شود، پیامد و معنای سیاسی دارد؛ بنابراین بهتر است دولت به جای نمایش اتاق تاریک، توان روشن نگه داشتن چراغ خانه‌ها و اداره کشور را به نمایش بگذارد.