4743بازدید
تصویر کنفرانس تهران در صفحه ترامپ
ترامپ جلسه اخیر در شنژن چین را که میان او، پوتین و شی جین پینگ برگزار شده بود را با کنفرانس تهران مقایسه کرد.
به گزارش تابناک؛ دونالد ترامپ رییس جمهور آمریکا با انتشار عکسی از تروث سوشال خود، جلسه اخیر در شنژن چین را که میان او، ولادیمیر پوتین و شی جین پینگ، روسای جمهور روسیه و چین برگزار شده بود را با کنفرانس تهران مقایسه کرد.
کنفرانس تهران پس از اشغال ایران در جنگ جهانی دوم، میان چرچیل، روزولت و استالین، رهبران انگلیس، آمریکا و شوروی برگزار شده بود.
منبع: اقتصادنیوز
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
نظرات بینندگان
هنوز دیدگاهی منتشر نشده است.
دیدگاه خود را بنویسید
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.