ترامپ جلسه اخیر در شنژن چین را که میان او، پوتین و شی جین پینگ برگزار شده بود را با کنفرانس تهران مقایسه کرد.

به گزارش تابناک؛ دونالد ترامپ رییس جمهور آمریکا با انتشار عکسی از تروث سوشال خود، جلسه اخیر در شنژن چین را که میان او، ولادیمیر پوتین و شی جین پینگ، روسای جمهور روسیه و چین برگزار شده بود را با کنفرانس تهران مقایسه کرد.

کنفرانس تهران پس از اشغال ایران در جنگ جهانی دوم، میان چرچیل، روزولت و استالین، رهبران انگلیس، آمریکا و شوروی برگزار شده بود.

منبع: اقتصادنیوز



