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ترامپ: پوتین اشتباهی لهستان را هدف گرفت!
دونالد ترامپ در اظهاراتی تازه درباره تحولات نظامی لهستان، مدعی شد پهپادها و موشکهای روسیه بهاشتباه وارد خاک این کشور شده و به آن اصابت کردهاند.
به گزارش تابناک؛ ترامپ در گفتگو با فاکسنیوز اظهار داشت: «پوتین پهپادهایی را در لهستان فرود آورده و چند موشک کوچک هم به آنجا اصابت کردهاند؛ البته بهاشتباه.»
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