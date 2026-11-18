شی جین پینگ، رئیس‌جمهور چین، شخصاً از دونالد ترامپ در پای پله‌های هواپیمای ایرفورس وان در شنژن استقبال کرد.

به گزارش تابناک؛ شی جین پینگ، رئیس‌جمهور چین، شخصاً از دونالد ترامپ در پای پله‌های هواپیمای ایرفورس وان در شنژن استقبال کرد. در حالی که ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، در همان روز توسط کای چی، عضو کمیته دائمی دفتر سیاسی، مورد استقبال قرار گرفته بود.

شی و ترامپ قبل از قدم زدن روی فرش قرمز، دست دادند و یکدیگر را در آغوش گرفتند.

این اولین بار در دوران ریاست‌جمهوری شی است که او شخصاً از یک رئیس دولت خارجی در فرودگاه استقبال می‌کند.

منبع: خبرفوری



