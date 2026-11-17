ادعای جنجالی ونس درباره جنگ علیه ایران
ونس ادعا کرد: دونالد ترامپ اجازه نخواهد داد که جنگافروزی علیه ایران به «جنگی همیشگی» تبدیل شود.
به گزارش تابناک؛ جیدی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا در مصاحبهای با شبکه فاکس نیوز که دوشنبه شب پخش شد، ادعا کرد: ما به مردم آمریکا قول دادیم که دیگر وارد جنگهای همیشگی نشویم.
وی افزود: بله، رئیس جمهور احساس کرد که باید برنامه هستهای را از بین ببرد، و بله، برنامه هستهای ایران تهدیدی برای ایالات متحده آمریکا محسوب میشود اما ما اجازه نخواهیم داد که این مساله به تعهدی ۱۰ یا ۱۵ ساله، یا حتی، صادقانه بگویم، به تعهدی دو ساله تبدیل شود.
ونس در بخش دیگری از ادعای خود گفت که «اعتماد کامل» دارد که ترامپ آمریکا را با «نتایجی عالی» از این درگیری خارج خواهد کرد.
معاون اخیرا پس از شکست حزب جمهوریخواه در انتخابات میاندورهای اعلام کرد که دلیل این باخت، جنگ ایران بود.
وی همچنین به طور ضمنی رابطه با اسرائیل را نیز از دلایل شکست جمهوریخواهان در انتخابات میاندورهای توصیف کرد.
ونس چهار عامل اصلی پایان دادن به جنگ علیه ایران، تغییر رابطه آمریکا با اسرائیل، تمرکز بر هزینههای زندگی و تورم و اولویت دادن به آمریکا را پاسخهای اصلی رایدهندگان دانست.
منبع: ایسنا
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نظرات بینندگان
مگه در جنگ 12 روزه نگفتین صنعت هسته ای ایران کاملا نابود شده؟ شما برای اظهار نظر باید از نتانیاهو اجازه بگیرین و به اون هم گزارش بدین، نه مردم آمریکا
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