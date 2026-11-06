سناتور طرفدار جنگ: جنگ با ایران باید پایان یابد



به گزارش تابناک، تد کروز، سناتور جمهوری‌خواه در پادکست خود با عنوان «The Verdict» گفت: «تگزاس آبی شده است. هرگز فکر نمی‌کردم روزی چنین حرفی بزنم.»



با این حال، کروز گفت درک می‌کند که چرا دموکرات‌ها توانستند در انتخابات میان‌دوره‌ای روز سه‌شنبه، تمامی مناصب انتخابی در سطح ایالت را از آن خود کنند. به گفته او، در شرایطی که رای‌دهندگان برای تامین هزینه‌های بنزین، مواد غذایی و نگهداری از کودکان با مشکل مواجه بودند، بسیاری از نامزدهای جمهوری‌خواه درباره مسائل دیگری صحبت می‌کردند.



وی گفت: «به نظر می‌رسد شمار زیادی از سیاستمداران جمهوری‌خواه یا متوجه این مسائل نبودند یا اهمیتی به آن‌ها نمی‌دادند.»



او اگرچه نامی از «دونالد ترامپ» ، رئیس‌جمهور آمریکا نبرد و مستقیما از او انتقاد نکرد، اما به دو مورد از تصمیماتی اشاره کرد که زمینه‌ساز پیروزی گسترده دموکرات‌ها شدند.



کروز گفت: «تعرفه‌ها باعث شده‌اند قیمت همه‌چیز بیش از حد گران شود.»



وی با این اظهارات، انتقاداتی را که پیش‌تر در سال جاری میلادی مطرح کرده بود، تکرار کرد. وی هم‌چنین افزود: «جنگ ایران نیز بیش از حد طولانی شده است. این جنگ باید کوتاه، قاطعانه و با نتیجه‌ای روشن به پایان می‌رسید. این جنگ باید تمام شود.»



به نظر می‌آید، نتایج انتخابات ضربه سنگینی به کروز وارد کرده است. یکی از مهم‌ترین تاثیرات شکست جمهوری خواهان در سنا، واگذاری کنترل سنای آمریکا به دموکرات‌هاست و کروز نیز باید ریاست کمیته قدرتمند بازرگانی سنا را واگذار کند. این سمت فرصت ارزشمندی در اختیار کروز قرار داده بود تا توجهات ملی را به خود جلب کند، در تدوین قوانین نقش داشته باشد و خود را به‌عنوان قانون‌گذاری جدی و تاثیرگذار مطرح کند.

منبع: ایسنا

