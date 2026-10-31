هشدار فوری: پیش از انتخابات با ایران توافق کنید

به گزارش تابناک؛ اکسیوس به نقل از یک مقام آمریکایی نوشت، اگر جمهوری‌خواهان در انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا متحمل شکست‌ سنگینی شوند، ممکن است ترامپ بیش از پیش به انجام یک عملیات نظامی بزرگ علیه ایران تمایل پیدا کند.

اکسیوس به نقل از این مقام آمریکایی نوشت، اگر ترامپ از نتایج انتخابات احساس شرمساری کند، ممکن است دست به اقدامی جسورانه علیه ایران بزند و این گونه از آنها انتقام بگیرد.

وی همچنین هشدار داد که بهترین فرصت ایران برای دستیابی به توافق با ترامپ، پیش از برگزاری انتخابات است.



این اظهارات در حالی صورت می گیرد که روز جمعه (دیروز) یک هیات میانجی قطری بیش از 12 ساعت در تهران با مقامات ایرانی مذاکره کرده و بنا به گزارش های غیررسمی این هیات در بازگشت به قطر هیات مذاکره کننده ایرانی را نیز برای ادامه مذاکرات در روز شنبه (امروز) به دوحه برده است.

انتخابات میاندوره ای آمریکا در روز سه شنبه این هفته (3 روز دیگر) برگزار خواهد شد.

نظرسنجی ها حاکی است حزب جمهوریخواه با فاصله 10 درصد از رقیب دموکرات خود عقب است و پیش بینی می شود در انتخابات آتی اکثریت خود در هر دو مجلس نمایندگان و سنا را از دست بدهد.

یکی از عمده ترین دلایل نارضایتی مردم آمریکا از ترامپ در این انتخابات، گرانی بنزین و گازوئیل و تورم مواد غذایی است که جنگ اخیر آمریکا و اسرائیل علیه ایران و بسته شدن تنگه هرمز دلیل اصلی آن است.

برخی فعالان جمهوریخواه طی روزهای گذشته نسبت به شکست سنگین جمهوریخواهان در انتخابات آتی هشدار داده اند.

ناظران همچنین معتقدند ایران می خواهد با اهرم تنگه هرمز و افزایش قیمت نفت و فرآورده های نفتی، ترامپ را در انتخابات آتی مجازات کند.

همزمان گزارش ها حاکی است در صورت پیروزی حزب دموکرات در انتخابات آتی، یکی از محتمل ترین برنامه های این حزب استیضاح و برکناری پیت هگست وزیر جنگ ترامپ و مسدود کردن افزایش بودجه نظامی درخواستی ترامپ خواهد بود.

منبع: عصرایران